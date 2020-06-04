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日本擬簡化東京奧運 檢討減少觀眾縮小儀式

中央社 / 東京4日綜合外電報導
日本擬簡化東京奧運，檢討減少觀眾縮小儀式。 美聯社
日本擬簡化東京奧運，檢討減少觀眾縮小儀式。 美聯社

日媒報導，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情可能長期化影響，日本政府等有意簡化預計延到明年7月舉辦的東京奧運，目前朝減少觀眾人數或縮小儀式規模等進行檢討。

日本讀賣新聞報導，日本政府在持續以「完整形式」舉辦東京奧運作為目標的同時，也在摸索減少觀眾人數等舉辦方式。

根據多位相關人士表示，作為簡化具體方案，除了減少觀眾人數，也以減少開閉幕式參加人數或縮小儀式規模等作為檢討方向。

日本共同社報導，目前出現減少觀眾人數、對選手及觀眾實施PCR檢查等完善醫療態勢方案。

日本放送協會（NHK）報導，原訂今年7月登場的東京奧運與帕運，受疫情影響預訂分別延後到明年7月23日及8月24日開幕。

東京都知事小池百合子說，首先，東京都居民及日本國民的同感與理解有其必要。

她接著說，會持續推動該合理化的地方及該簡化的地方，會跟中央政府及東京奧運組織委員會等共同合作來加以考量，透過會議進行商議。

日本內閣官房長官菅義偉說，雖然目前正以國際奧會（IOC）和組織委員會為主來檢討東京奧運，但說政府與組織委員會間已決定某些方針並非事實。

菅義偉說，目前已知IOC和組織委員會在4月16日會議上，同意檢討服務水準最佳化與合理化等事項，「為了舉辦一個對選手及觀眾都是安心安全的大會，會持續和IOC、組織委員會、東京都政府緊密合作，朝大會舉辦確實進行準備」。

另外，記者詢問，東京奧運舉辦的前提是否跟疫苗研發有關，菅義偉說，就他所知，IOC和組織委員會將疫苗開發視為舉辦條件「並非事實」。

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