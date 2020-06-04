回到鐵人的起點-虎尾科大鐵人三項完成賽

我就讀虎科大車輛系(去年畢業)，大學四年與鐵人三項有著特別的緣分，大一、二、三、四都參與了虎科鐵的志工活動，並在因緣際會下跨上單車，踏上鐵人旅途，並在去年大四準備畢業時完成人生標鐵(第十屆虎科鐵)

去年虎科鐵可能是最涼爽的一次(有下雨)，剛好有辦226(因為是第十屆)，那時幫忙整理到好晚!!

回憶標鐵以及參與志工活動

今年報名了第十一屆虎科鐵113

因疫情影響上半年度幾乎沒賽事，沒事就練太兇，練.到脛後肌都覺得好緊繃，但還是來玩113^^說到虎科鐵，特色就是曬，得耐得住陽光呀!!!

113選手轉換區準備，已經準備好的我，看著天空、操場、司令台、泳池，心想好懷念還是學生時期待在學校的輕鬆心情，另一部分是想...待會一定會很熱很曬><

曬一下初登場的KUOTA KOM，我發現騎與別人不一樣的車才叫獨特!感謝昇陽贊助

早上6:00下水時間慢慢到來~~蔡老師會細心與選手們解說賽道(只能先拿去年照片)

下泳池游了47分上岸

不得不說虎科鐵超級適合新手來玩、以及不太會游泳但又想完成三鐵的選手

上了岸先吸了兩條果膠，但肚子還是超飽..早上蔡老師叫我要吃飽，最好自行車帶個飯糰在身上，好...我是菜鳥我就帶了><

自行車在河堤旁騎車，河堤不在你身旁就是騎錯路了!!!一路上到113折返點是小逆風，回程是小順風，來回需3趟，折返時需小心後方來車，自行車花了2:45分完成自行車賽道約85k

回到轉換區開心的按錶^^終於完成兩項了!

來到最後一項~在校園跑半馬(繞21圈)

頭上頂著烈日，跑著學生時期最熟悉的操場，剛出轉換區，大腿就開始抽筋(不知道是不是太熱，因為我不常抽筋><)，加上脛後肌受傷，只能慢慢跑，經過水桶一定要澆水散熱!!!

最後我的113在半跑走中完成了，我與自己兩年的約定，過程中的訓練大多數都是自己與自己對話，早就習慣一個人做功課，一個人付出的多少只有自己最清楚明白，有時與同事、朋友分享，還會很疑惑地說為甚麼我要練這麼大，其實跑友接觸愈多，練比我大的人還一堆呢...

今年我24歲完成半程超鐵113，我仍在前往226的旅途上，那麼你呢？

感謝蔡老師，讓我在學生時期有多那麼一點不同，讓我能持續被鐵人的熱情與魅力吸引，也謝謝志工同學們的付出

最重要的!!!虎科鐵沒有關門限制，明年見囉~