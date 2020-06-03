聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球防疫盃／克服烈陽考驗 曾俊欣挺進8強
台灣「夜市球王」曾俊欣今天克服烈日高溫考驗，在球星防疫盃全國網球錦標賽男單第2輪，以8比5擊敗發球重砲型好手蔡長霖，順利挺進男單8強。
109年球星防疫盃全國網球錦標賽，今天在台北市網球中心進行第3天賽事，由於本週天氣炎熱高溫，對選手來說是場體力與意志力的大考驗。
曾俊欣在青少年時期，曾拿過法國網球公開賽與溫布頓錦標賽青少年組男單冠軍，也是這次防疫盃男單大會頭號種子，今天的對手則是同為19歲的蔡長霖，兩人青少年時期就是國內排名前2名的好手。
今天曾俊欣成功壓制對手強力發球與正拍攻勢，靠著些微優勢，以8比5順利闖關，明天將迎戰第5種子的「小駱」駱建勛。
至於上週才在第1站防疫盃奪冠的許育修，今天則延續上週威猛表現，他以8比3輕取18歲小將陳觀宇，輕鬆挺進8強，朝著「二連冠」持續邁進。
不過首站拿下男、雙打亞軍的李冠毅，連日雙線作戰，也大感吃不消，今天他以6比8不敵劉少凡，第2輪提前止步。
防疫盃明天依舊上午9時在台北市網球中心開打，選手、教練與家長一律採實名制入場，選手除在場上比賽之外，場下得全程配戴口罩並保持安全社交距離，大會也希望選手在「防疫新生活運動」中，安心享受比賽。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言