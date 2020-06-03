聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球防疫盃／克服烈陽考驗 曾俊欣挺進8強

中央社 / 台北3日電
頭號種子曾俊欣挺進八強。（圖／中華民國網球協會提供）
頭號種子曾俊欣挺進八強。（圖／中華民國網球協會提供）

台灣「夜市球王」曾俊欣今天克服烈日高溫考驗，在球星防疫盃全國網球錦標賽男單第2輪，以8比5擊敗發球重砲型好手蔡長霖，順利挺進男單8強。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽，今天在台北市網球中心進行第3天賽事，由於本週天氣炎熱高溫，對選手來說是場體力與意志力的大考驗。

曾俊欣在青少年時期，曾拿過法國網球公開賽與溫布頓錦標賽青少年組男單冠軍，也是這次防疫盃男單大會頭號種子，今天的對手則是同為19歲的蔡長霖，兩人青少年時期就是國內排名前2名的好手。

今天曾俊欣成功壓制對手強力發球與正拍攻勢，靠著些微優勢，以8比5順利闖關，明天將迎戰第5種子的「小駱」駱建勛。

至於上週才在第1站防疫盃奪冠的許育修，今天則延續上週威猛表現，他以8比3輕取18歲小將陳觀宇，輕鬆挺進8強，朝著「二連冠」持續邁進。

不過首站拿下男、雙打亞軍的李冠毅，連日雙線作戰，也大感吃不消，今天他以6比8不敵劉少凡，第2輪提前止步。

防疫盃明天依舊上午9時在台北市網球中心開打，選手、教練與家長一律採實名制入場，選手除在場上比賽之外，場下得全程配戴口罩並保持安全社交距離，大會也希望選手在「防疫新生活運動」中，安心享受比賽。

曾俊欣 李冠毅 許育修

延伸閱讀

陳佩琪再度「逆時中」：小明回來了嗎？因防疫容量不足嗎？

大眾運輸6月7日大規模解封！ 雙鐵有條件可脫口罩

防疫生活逐步解禁 有人卻焦慮得想要「逆時中」

新北「挺弱勢、做愛心」 採購庇護工場商品

相關新聞

網球／稱美網閉門比取消好 捷克前球后酸費德勒

受新冠肺炎影響，網球賽季從3月一路停擺到7月，8月底登場的美網能否如期舉行也打上問號，不過捷克前「世界球后」普莉絲可娃（...

網球防疫盃／克服烈陽考驗 曾俊欣挺進8強

台灣「夜市球王」曾俊欣今天克服烈日高溫考驗，在球星防疫盃全國網球錦標賽男單第2輪，以8比5擊敗發球重砲型好手蔡長霖，順利...

拔河／台灣3人入選總會委員 布局爭辦2024世界盃

中華拔河協會秘書長卓耀鵬今天表示，世界拔河總會昨天凌晨公布委員會競選結果，台灣共3人入選總會單項委員會，寫下歷史新高，這...

PGA／俄州閉門連賽 伍茲只打一場

PGA巡迴賽2日下午在發給選手的備忘錄中說，最新賽事將於7月9日至12日於俄亥俄州都柏林Muirfield Village高爾夫俱樂部舉行，沒有觀眾。之後一周同地將舉辦俄亥俄紀念賽(Memorial

網球／稱費德勒排不進史上前二 前溫網冠軍更看好約帥

坐擁職業男子網球史上最多20座大滿貫冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），早已被公認是網壇史上最偉大...

NFL／野馬教練稱聯盟無種族主義 卻遭美網友打臉

美籍非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，在全球延燒成為嚴重的種族主義對抗，而NFL丹佛野馬隊總教...

F1／制訂90頁防疫指南 7月奧地利啟動閉門復賽計畫

F1一級方程式賽車在三月的開幕戰澳洲站前傳出有車隊工作人員確診新冠肺炎後一度陷入停擺狀況，不過今天他們發出聲明強調啟動復...

台北羽賽／陳時中點頭放行 經費、防疫仍有難題

世界羽球總會（ＢＷＦ）上月公布疫情後更改的世界巡迴賽下半季賽程，台北羽球公開賽成九月復賽第一站，昨中央流行疫情指揮中心也...

網球防疫盃／閉關練功3個月 夜市球王曾俊欣秀成果

受新冠肺炎影響，「夜市球王」曾俊欣三月台維斯盃從烏克蘭返台後就暫時「失業」，不過十八歲的他將疫情停賽期間當作「非常長的賽...

網球防疫盃／去年底才復出 34歲教練殺進16強

「封拍」10年，現任台師大網球教練的林岱樵去年10月決定重返球場，儘管體能大不如前，但他195公分的高度加上左手持拍優勢...

網球防疫盃／首輪就落馬 楊宗樺爆大冷門

疫情期間成訓練夥伴，「小胖」楊宗樺和「夜市球王」曾俊欣在109年球星防疫盃全國網球錦標賽首戰結果卻大相逕庭，先登場的頭號...

網球防疫盃／3個月第一戰 夜市球王闖關

「夜市球王」曾俊欣今天在109年球星防疫盃全國網球錦標賽第2站亮相，吸引不手球迷、選手場邊觀戰，相隔3個月重回賽場的曾俊...

熱門新聞

中職／洪總解封年輕強打 悍將不再師老兵疲

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

老爹+曼尼締造傳奇 誰是雙門神剋星？

日職／傳有球員確診 巨人、西武練習賽臨時喊卡

中職／德保拉連14局飆K 奪三振並列聯盟第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。