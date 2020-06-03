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網球／稱美網閉門比取消好 捷克前球后酸費德勒
受新冠肺炎影響，網球賽季從3月一路停擺到7月，8月底登場的美網能否如期舉行也打上問號，不過捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova）認為就算要「閉門」進行，也比直接取消好。
美網以何種方式進行還沒定案，已有不少球員發表自己看法，像「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就不贊成沒球迷開戰，女單目前排名第3的普莉絲可娃顯然持不同看法。
她直言，費德勒很少在觀眾席幾乎空無一人的球場比賽，但這樣的冷清畫面其實很多女網選手都經歷過，因為很多場次都被安排在黃金時段之外。
「不管怎樣的狀況，有幾場比賽可以打總比什麼都沒有要好。」普莉絲可娃表示，每個人都有不同看法，但大家總是想為球迷而戰，「如果你有機會打夜場比賽，或是一些黃金時段，會有很多球迷，氣氛會很好，這當然好，但我們也能在沒球迷下比賽。」
儘管貴為「前球后」，普莉絲可娃指出，比賽時間安排還是會影響觀戰球迷人數，「如果你凌晨1點打，就不會有多少人，或許費德勒從沒感受到這些，但我相信我和大部分女孩都經歷過。」
她補充，可以體會費德勒想法會自己不同，「但我絕對會選擇出賽。」
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