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拔河／台灣3人入選總會委員 布局爭辦2024世界盃

中央社 / 台北3日電
台灣布局爭辦2024世界盃。 拔河協會提供
台灣布局爭辦2024世界盃。 拔河協會提供

中華拔河協會秘書長卓耀鵬今天表示，世界拔河總會昨天凌晨公布委員會競選結果，台灣共3人入選總會單項委員會，寫下歷史新高，這也對台灣爭辦2024世界盃注入一劑強心針。

世界拔河總會底下共有5個委員會，包括運動禁藥、醫學、公共關係、審判以及運動員委員會，這次僅開放後3項委員會、共15個名額，供各會員國參與競選，任期則為期4年。

中華拔協派出副秘書長楊雅婷、景美女中教練吳念芝以及中華男子拔河隊教練陳建文等3人參選，沒想到3人全部入選，陳建文更是第2度連任運動員委員會。

卓耀鵬透露，中華拔協自2012年開始積極參與國際事務，過去始終也只有陳建文一人獲選，「今年一口氣選上3人，真的是最多的一次。」

去年台北市向總會提出申辦計畫，爭取2022世界盃拔河錦標賽主辦權，可惜最後惜敗新加坡。卓耀鵬強調：「理事長陳建平指示，希望我們有更多人能夠入選總會委員會，一方面能掌握第一手消息，另一方面也能維持與總會的關係，提前佈局爭辦2024世界盃。」

過去曾在中華奧會任職的楊雅婷，去年就以拔河協會副秘書長身分遠赴西班牙參與年會，如今選上拔河總會公關委員會委員，未來將以「國際人士」參與總會的會議，她笑說：「多了這個身分，感覺責任又更大了些，也希望未來可以在國際的舞台上，幫台灣的體育發聲。」

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