網球／稱費德勒排不進史上前二 前溫網冠軍更看好約帥

坐擁職業男子網球史上最多20座大滿貫冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），早已被公認是網壇史上最偉大的球員之一，不過曾奪下溫網冠軍的前澳洲名將凱許（Pat Cash）卻在近日受訪時直言，費德勒不僅排不進史上前兩名，還將會在未來被約克維奇（Novak Djokovic）超車。

儘管近兩年來都無緣奪下大滿貫金盃，讓費德勒的冠軍數量停滯在20座，仍無法撼動他在男子網壇的地位，不過曾在1987年奪下溫網冠軍，也是個人生涯唯一一座大滿貫冠軍的澳洲退役名將凱許，在近日受訪時卻直言將不會把費德勒排進個人職業網壇男子選手的史上前兩名。

凱許強調，自己之所以會有這樣的想法，原因在於費德勒與當今另外兩大四天王納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇的對戰都屈居下風，其中對戰納達爾為16勝24敗，對戰約克維奇為23勝27敗，「大家都說費德勒是史上最偉大的球員，但他甚至連前兩名都不是，如果你要說他是最好的球員，那你至少應該要跟同時代的第一或第二名的選手保持正面的對戰紀錄，當然這只是第一個因素。」

凱許接著強調，如果從發球、移動和一些方面來看，費德勒確實可以稱得上史上第一，不過在不同球場和一些面向上，他卻顯得太過老派，「他發展出很棒的進攻模式，不過當來到較慢的球場或是碰上較重的球時，他都難以適應，雖然現在他的紀錄是很驚人的，但約克維奇將會在最終取得最佳的成績。」