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PGA／俄州閉門連賽 伍茲只打一場

世界日報 / 體育新聞組／綜合報導
俄亥俄州連舉行兩站比賽，伍茲（右）恐只打紀念賽。 美聯社
俄亥俄州連舉行兩站比賽，伍茲（右）恐只打紀念賽。 美聯社

PGA巡迴賽2日下午在發給選手的備忘錄中說，最新賽事將於7月9日至12日於俄亥俄州都柏林Muirfield Village高爾夫俱樂部舉行，沒有觀眾。之後一周同地將舉辦俄亥俄紀念賽(Memorial Tournament)，觀眾可能獲准入場。

但備忘錄中沒有提及比賽名稱或是獎金總額等細節。但它表示，首場比賽參賽人數為156名，紀念賽則縮小至邀請120人參賽，維持其精英賽地位。

老虎伍茲(Tiger Woods)很可能會參加紀念賽，自1997年以來他僅因受傷而缺席6次。但不確定是他是否會連打兩個星期，為了保護動過四次手術的背部，他通常會避免這種情況。

但媒體報導，PGA巡迴賽已與Workday Inc.達成協議，將成為Muirfield Village高爾夫俱樂部一次性錦標賽的冠名贊助商，以填補因取消約翰迪爾精英賽而在賽程表中留下的空白。

約翰·迪爾精英賽 將在2021年重返賽程。

Workday是一家位於加州的財務管理公司，因米克森(Phil Mickelson)、拉夫三世(Davis Love III)、庫查爾(Matt Kuchar)、史內德克(Brandt Snedeker)和費茲派翠克(Matt Fitzpatrick)等球員的代言而在高爾夫中占有一席之地。它還與史坦福校友丹尼爾森(Casey Danielson)和金勞倫(Lauren Kim)簽訂女子高爾夫合約。

Muirfield Village高爾夫俱樂部是由尼克勞斯(Jack Nicklaus)一手打造，他在首場比賽的角色還有待確定，但將會是紀念賽的主持人。伍茲過去在Muirfield贏得5場勝利。坎特雷(Patrick Cantlay)則將尋求衛冕。

高爾夫 伍茲

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