NFL／野馬教練稱聯盟無種族主義 卻遭美網友打臉

美籍非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，在全球延燒成為嚴重的種族主義對抗，而NFL丹佛野馬隊總教練范吉奧（Vic Fangio）也在今天強調該事件是美國社會必須正視與解決的議題，並聲稱NFL不存在著種族主義，不過卻也被網友以曾因為抗議警察執法過當而一度引發爭議的前舊金山49人卡普尼克（Colin Kaepernick），至今未獲得NFL任何一支球隊簽約打臉。

范吉奧在今天受訪時表示，當看到佛洛伊德被警察上銬並壓制致死的畫面時一度感到相當震驚、悲傷與憤怒，並指稱這是美國社會的一個重大問題，所有人都應該要參與其中並加入糾正的行列。

已經在NFL執教近40年的范吉奧，過去曾公開支持NFL的「魯尼規則（Rooney Rule）」，該條款是要求聯盟球隊聘用少數族裔族群擔任總教練或是球團高層工作，而他也強調在現今的NFL中確實鮮少有種族主義問題發生。

范吉奧說：「我認為這在聯盟中是微乎其微，我們是個菁英聯盟，你付出多少就能得到多少，你得到多少就得付出多少，我根本沒有看到任何種族主義或是歧視的狀況發生，我們都為同一個目標而生活在一起，如果這個社會能夠像一支NFL球隊一樣，肯定會很棒。」

不過對於范吉奧的NFL無種族主義說法，則讓部分美國網友不以為意，並以曾在2016年抗議警察使用武力執法過當，而在賽前唱美國國歌時單膝下跪的前49人球員卡普尼克，至今仍未獲得任何球隊簽約一事打臉。