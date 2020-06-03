快訊

朱高正之子酒醉睡倒快車道遭車輛輾斃 駕駛遭起訴

檢仔聊齋：「老派衝組」若不倒 檢察體系不會好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NFL／野馬教練稱聯盟無種族主義 卻遭美網友打臉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
丹佛野馬隊總教練范吉奧稱NFL無種族歧視，反遭網友以「卡普尼克單膝跪地」事件打臉！ 歐新社
丹佛野馬隊總教練范吉奧稱NFL無種族歧視，反遭網友以「卡普尼克單膝跪地」事件打臉！ 歐新社

美籍非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，在全球延燒成為嚴重的種族主義對抗，而NFL丹佛野馬隊總教練范吉奧（Vic Fangio）也在今天強調該事件是美國社會必須正視與解決的議題，並聲稱NFL不存在著種族主義，不過卻也被網友以曾因為抗議警察執法過當而一度引發爭議的前舊金山49人卡普尼克（Colin Kaepernick），至今未獲得NFL任何一支球隊簽約打臉。

范吉奧在今天受訪時表示，當看到佛洛伊德被警察上銬並壓制致死的畫面時一度感到相當震驚、悲傷與憤怒，並指稱這是美國社會的一個重大問題，所有人都應該要參與其中並加入糾正的行列。

已經在NFL執教近40年的范吉奧，過去曾公開支持NFL的「魯尼規則（Rooney Rule）」，該條款是要求聯盟球隊聘用少數族裔族群擔任總教練或是球團高層工作，而他也強調在現今的NFL中確實鮮少有種族主義問題發生。

范吉奧說：「我認為這在聯盟中是微乎其微，我們是個菁英聯盟，你付出多少就能得到多少，你得到多少就得付出多少，我根本沒有看到任何種族主義或是歧視的狀況發生，我們都為同一個目標而生活在一起，如果這個社會能夠像一支NFL球隊一樣，肯定會很棒。」

不過對於范吉奧的NFL無種族主義說法，則讓部分美國網友不以為意，並以曾在2016年抗議警察使用武力執法過當，而在賽前唱美國國歌時單膝下跪的前49人球員卡普尼克，至今仍未獲得任何球隊簽約一事打臉。

NFL 尼克 丹佛野馬

相關新聞

網球／稱費德勒排不進史上前二 前溫網冠軍更看好約帥

坐擁職業男子網球史上最多20座大滿貫冠軍的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），早已被公認是網壇史上最偉大...

NFL／野馬教練稱聯盟無種族主義 卻遭美網友打臉

美籍非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死，在全球延燒成為嚴重的種族主義對抗，而NFL丹佛野馬隊總教...

F1／制訂90頁防疫指南 7月奧地利啟動閉門復賽計畫

F1一級方程式賽車在三月的開幕戰澳洲站前傳出有車隊工作人員確診新冠肺炎後一度陷入停擺狀況，不過今天他們發出聲明強調啟動復...

台北羽賽／陳時中點頭放行 經費、防疫仍有難題

世界羽球總會（ＢＷＦ）上月公布疫情後更改的世界巡迴賽下半季賽程，台北羽球公開賽成九月復賽第一站，昨中央流行疫情指揮中心也...

網球防疫盃／閉關練功3個月 夜市球王曾俊欣秀成果

受新冠肺炎影響，「夜市球王」曾俊欣三月台維斯盃從烏克蘭返台後就暫時「失業」，不過十八歲的他將疫情停賽期間當作「非常長的賽...

網球防疫盃／去年底才復出 34歲教練殺進16強

「封拍」10年，現任台師大網球教練的林岱樵去年10月決定重返球場，儘管體能大不如前，但他195公分的高度加上左手持拍優勢...

網球防疫盃／首輪就落馬 楊宗樺爆大冷門

疫情期間成訓練夥伴，「小胖」楊宗樺和「夜市球王」曾俊欣在109年球星防疫盃全國網球錦標賽首戰結果卻大相逕庭，先登場的頭號...

網球防疫盃／3個月第一戰 夜市球王闖關

「夜市球王」曾俊欣今天在109年球星防疫盃全國網球錦標賽第2站亮相，吸引不手球迷、選手場邊觀戰，相隔3個月重回賽場的曾俊...

網球／大坂直美對抗議發言 籲勿只談打劫而忘非裔之死

美國非裔男子佛洛伊德遭警方壓頸致死引發抗議潮，日本網球女將大坂直美在社群媒體發文批評，大家的推文談論趁火打劫亂象多過談論...

全球首復辦國際賽事 台北羽球公開賽可望九月開打

國內連51天沒有新增本土個案，中央流行疫情指揮中心近日也著手規劃邊境鬆綁，包含國際轉機、四級風險評估邊境解封，指揮中心今...

高球／為佛洛伊德發聲 伍茲：這次悲劇已越線

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件，在全球各地不斷延燒，前世界高球球王老虎伍茲（Tige...

空手道／到手奧運門票被討回 文姿云：專心做該做的

世界空手道聯盟（WKF）日前宣布更改奧運積分取標時間，也導致台灣空手道女將文姿云到手的奧運門票被迫繳回，樂觀的她透露心情...

熱門新聞

中職／洪總解封年輕強打 悍將不再師老兵疲

ABL／夢想家青年隊測試名單出爐 斑霸、邱子軒入列

日職／練習賽首日 王柏融安打開張

中職／張志豪132轟追平陳金鋒 兄弟屠猿勝率重返5成

玉山盃／彭政閔現身平鎮球場 緊盯桃市投手表現

老爹+曼尼締造傳奇 誰是雙門神剋星？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。