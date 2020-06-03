F1／制訂90頁防疫指南 7月奧地利啟動閉門復賽計畫

F1一級方程式賽車在三月的開幕戰澳洲站前傳出有車隊工作人員確診新冠肺炎後一度陷入停擺狀況，不過今天他們發出聲明強調啟動復賽計畫，將從7月5日的奧地利站開始恢復賽季，並且預計在10周內於歐洲舉辦八站賽事。

受到新冠肺炎疫情影響，原訂三月登場的F1賽季前10場比賽都已經被迫取消或延期，不過在疫情逐漸趨緩的情況下，F1也在今天發出復賽聲明，指出賽季將於7月5日在奧地利重新啟動，而前10周將在歐洲舉行8場賽事，且將採取閉門舉行的方式，之後再擴及到亞洲、美洲與中東地區，預計在年底前完成15至18場賽事。

F1復賽8站時間表。 路透

對於今年在澳洲的開幕戰前夕，因為邁凱輪車隊成員染疫被迫取消賽事，F1首席執行官卡瑞（Chase Carey）表示，目前已經做好針對疫情的一套緊急流程，未來即使有相關人員再度確診，也不會導致賽事因此取消。

「當有人被檢測出呈現陽性反應時，我們也不打算取消比賽，我們正鼓勵每個團隊制定相關程序，因此當有人需要被隔離時，我們將有辦法將此人隔離在飯店中，並且馬上找到替換人選。」卡瑞在談到F1對於新冠肺炎的防疫政策時說：「如果我們對於自己訂出的程序沒有自信，就不會繼續前進，我們將會透過最專業的知識與能力，提供最安全的環境讓選手出賽。」

卡瑞透露，F1這套防疫政策從病毒測試到使用廁所都有相關程序，是一本厚達80至90頁的防疫指南，不過針對何時能開放車迷入場觀賽，他則說：「我們都希望有觀眾入場，但這不是我們現階段考慮的事情，必須謹慎和周到的來面對這件事，並採取適當的保護和措施來行動。」