網球防疫盃／閉關練功3個月 夜市球王曾俊欣秀成果

受新冠肺炎影響，「夜市球王」曾俊欣三月台維斯盃從烏克蘭返台後就暫時「失業」，不過十八歲的他將疫情停賽期間當作「非常長的賽前準備」，這三個月針對體能和腳步下功夫，昨天先在球星防疫盃全國網球錦標賽第二站驗收，首戰以八比五拍下蔡宗翰，站上十六強。

曾俊欣歐洲返台結束十四天隔離後，父親曾育德規劃為期兩個月的員林訓練，包含「小胖」楊宗樺和吳東霖等好手在內，共八名台將除一起練球，期間還加入足球、騎自行車等行程，增加多樣性和趣味性，曾俊欣並接受心理諮商，全方位改造。

「雖然才諮商一次，但滿有用的，比賽思考比較正面，心理準備比較好。」曾俊欣說，除心態更成熟，增重計畫也在自行車長征後有進展，「我們從花蓮騎到高雄，騎快五小時，真的太累了，吃很多，真的比較重。」

兩個月沒參加正式比賽，世界排名「凍結」在二八○位的曾俊欣透露，昨天首戰心情十分興奮，訓練成果也有展現，「發球進步滿多，整場都沒被逼出破發機會。」

他自評疫情停賽前狀況正往上爬，征戰計畫雖因疫情停擺，但全世界選手狀況都相同，相形下台灣防疫成功，不只能正常訓練還有比賽可打，「第一個比賽，全力以赴，把訓練的東西發揮出來，能拿冠軍當然最好。」

曾俊欣和第一站冠軍許育修都開出紅盤，但列第二種子的楊宗樺卻爆冷出局，止步卅二強，成第二站最大冷門。