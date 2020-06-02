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網球防疫盃／去年底才復出 34歲教練殺進16強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林岱樵從會外賽一路殺進會內16強。圖／中華網協提供
林岱樵從會外賽一路殺進會內16強。圖／中華網協提供

「封拍」10年，現任台師大網球教練的林岱樵去年10月決定重返球場，儘管體能大不如前，但他195公分的高度加上左手持拍優勢，球星防疫盃全國網球錦標賽第二站連戰皆捷，會外賽先過兩關，今天會內首輪再挺過「搶7」難關，以9：8（7：3）力退子弟兵譚立威，勇闖16強。

34歲的林岱樵是防疫盃老將代表，昨天會外賽首輪對手就是台師大子弟兵，今天早上會外賽第2戰對手何陸年僅20歲，闖進會內又抽到年紀小一輪的台師大學生譚立威。

他坦言上周第一站會外也碰學生就發現有些「心理障礙」，自己糾結了一陣子，「後來我也是和學生說，不管網子對面是誰，打好自己的球，拿出最好本領，我也這樣告訴自己。」

10年前林岱樵沒在國際賽闖出成績，研究所畢業後就從球員轉任教練，自己和運動最大聯集頂多是訓練學生時餵球、擋球，去年底才突然動念，他笑說：「初衷不是要當學生榜樣，就是自己想再打球。」他現也是台師大博士班學生，109年全大運成他重返球場的初步目標，不料全大運雖因新冠肺炎延後舉行，卻也多了兩站防疫盃，讓他能檢視自己。

「我沒給自己什麼壓力和太大目標，不過打8局，對我有利。」林岱樵坦言，年紀有了又回歸不久，每天身體幾乎都出狀況，今天單日兩戰打到第二場最後幾乎抽筋，「頂過去有點幸運，身體根本撐不住。」

他透露，過去和譚立威也曾對打，還連吞兩個「鴨蛋」，不過子弟兵前兩周在拚碩士論文，台北網球中心球場快，對發球見長的他也有優勢，才帶點意外的晉級16強。

身分從學生、教練、人夫、人父再加上選手，林岱樵認為多元身分雖辛苦，但只要決心夠，「真的要打，也是可以克服。」

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