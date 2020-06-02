網球防疫盃／首輪就落馬 楊宗樺爆大冷門

疫情期間成訓練夥伴，「小胖」楊宗樺和「夜市球王」曾俊欣在109年球星防疫盃全國網球錦標賽首戰結果卻大相逕庭，先登場的頭號種子曾俊欣順利闖關，列第2種子的楊宗樺卻意外落馬，爆出防疫盃第二站大冷門。

兩位前後任登上青少年球王的網壇好手，國際網球賽事受新冠肺炎影響暫停後就成訓練夥伴，曾俊欣形容兩人關係是「互相競爭，互相進步」，防疫盃連兩周登場，曾俊欣和楊宗樺都是本周第二站才參賽。

先出賽的曾俊欣，和第一站打進男單決賽的許育修及李冠毅都站上16強，稍後登場的楊宗樺碰國立體大尹邦碩卻出師不力，在8局決勝的賽制中以6：8出局。

女單會外賽今天也登場，年僅15歲的林立心第一站出師不利，會外賽首輪就提前打包，第二站連過兩關闖進16籤的會內賽，明天將繼續挑戰8強門票。

第二站防疫盃明天仍從早上9點在台北網球中心開戰，曾俊欣將和蔡長霖爭8強資格，第一站奪冠的許育修碰陳觀宇；今天單打意外出局的「小胖」還有男雙賽事，和搭檔韓駿騏挑戰勝場。