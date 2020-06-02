籃球／72隊中突圍 宜中、永平拚球學聯盟冠軍

歷經316場激烈賽事，HBL勁旅宜蘭高中和桃園之光永平工商從72支參賽隊伍中脫穎而出，拿到第二屆球學聯盟冠軍戰門票，周四將於宜中爭奪金盃，最終戰Elven Sports 1台將進行電視轉播，並由前女籃國手錢薇娟擔任主播。

永平由教頭林裕書領軍，球隊特色是快、狠、準的「韓式球風」，精準外線及強悍防守成過關斬將利器，王承郅與黃濬彥是球隊兩名重心；冠軍戰擔任「地主」的宜中是HBL男甲傳統隊伍，教頭林德齊將率新「三劍客」溫祐陞、郭丞洋及呂聖榮，挑戰將金盃留在宜蘭。

第二屆球學聯盟也曾因疫情受挫，球學創辦人何凱成在冠軍戰前除感謝贊助商支持，也鼓勵所有學生運動員，他說：「因為患難，所以我們堅持，因為堅持，所以我們得到盼望。有時候勝利不是因為你打敗任何人，而是因為你願意堅持站立到最後。」