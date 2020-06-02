網球防疫盃／3個月第一戰 夜市球王闖關

「夜市球王」曾俊欣今天在109年球星防疫盃全國網球錦標賽第2站亮相，吸引不手球迷、選手場邊觀戰，相隔3個月重回賽場的曾俊欣也以8：5拍下會外賽晉級的蔡宗翰，迎接久違的勝利。

曾俊欣最近一次出賽已是3月初台維斯盃出征烏克蘭，返台後從原本的自我管理「追加」成居家隔離14天，職網賽事也全面停擺，目前排名凍結在280位。

國際賽暫停，曾俊欣在爸爸規劃家先到員林訓練兩個月，加強體能和腳步，防疫盃成檢視訓練成果的機會，他笑說：「剛開始滿興奮，兩個月沒比賽了，後來才慢慢適應比賽節奏，也是為未來做準備。」

防疫盃原本採3盤2勝制，上周第一站因天候不穩定改採8局決勝，決賽才採3盤2勝，第二站也維持8局賽制，今天首度下場的曾俊欣認為準備非常關鍵，「8局很快，一下去就要非常專注，不能鬆懈。」他雖順利闖過頭關，但其實吃完早餐腸胃就有點不適，算是有驚無險迎接勝利。

身為第二站出賽亮點，曾俊欣表示沒有壓力，「疫情後第一個比賽，全力以赴，把訓練的東西發揮出來，有冠軍當然最好。」