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高球／為佛洛伊德發聲 伍茲：這次悲劇已越線

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
前世界高球球王老虎伍茲為「佛洛伊德之死」事件發聲。 法新社
前世界高球球王老虎伍茲為「佛洛伊德之死」事件發聲。 法新社

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件，在全球各地不斷延燒，前世界高球球王老虎伍茲（Tiger Woods）和LPGA也在今天先後針對此事發出聲明，其中老虎伍茲就強調，過去自己對於法律一直抱持著敬畏之心，但這一次的悲劇確實已經在很多人心中越線了。

佛洛伊德死亡衍生的種族事件，近來已有不少各領域的意見領袖出面聲援，而老虎伍茲也在今天透過社群網站發出聲明，強調自己過去一直都很相信、敬畏律法，但這一次的事件真的已經越線了。

「我很同情佛洛伊德，每個人都在為他感到悲痛，對於法律我始終抱持折敬畏之心，他們一直被訓練在何時、何地、如何使用武力，但這次的悲劇顯然已經越限。」伍茲在聲明稿中說：「我始終記得洛杉磯的暴動事件，也知道從中學習是向前行最佳的途徑，我們的行為不應該成為他人的苦難，希望經過有建設性、誠信的溝通後，我們能夠建立一個更安全、和諧的社會。」

而LPGA也同樣在社群網站上發出聲明，並以「討厭很簡單，但愛很難」為題，來述說對於這次事件的痛心，「70年來，LPGA始終堅持平等、公平與團結，雖然我們還有很多工作要做，但我們有這樣的決心，變革始終來自於人，每個人的聲音都可以成為反對種族主義、性別歧視、暴力和不公平的力量。」

伍茲 老虎 LPGA

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