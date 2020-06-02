空手道／被迫交還東奧門票 文姿云有信心明年奪回

儘管世界空手道聯盟（WKF）三月中公布的首波東京奧運資格名單中就順利入列，但我國空手道「小清新」文姿云仍是在近日WKF宣布將更改奧運取標日期至明年五月後，被迫暫時將奧運門票交還，不過只要她能維持停賽前的良好狀態，要在明年重新取回門票的機率仍是相當高。

空手道在今年首度列入奧運正式賽事，而根據WKF公布的資格取得方式，只要在每量級奧運積分排名前兩名的選手，就能取得東京奧運的參賽門票，而今年三月受到新冠肺炎疫情影響，世界空手道聯盟也提前宣布了參賽名單，其中文姿云就以女子55公斤級第二名成績搶下門票，成為我國首位將進軍奧運的空手道選手。

不過受到奧運延期一年辦理影響，WKF也在今天宣布奧運積分採計將延長到明年五月，並且獲得國際奧會（IOC）同意，而同一時間WKF也已經撤下三月中提前公告的首波奧運名單，代表文姿云的奧運門票也必須暫時繳回，並在明年五月前再一次爭取參賽機會。

ＷKF在新聞稿中指出，由於受到疫情影響，導致奧運積分賽最後一站摩洛哥站被迫取消，又無法在超出奧運積分賽期間的西班牙馬德里站補救，因此才提前決定奧運參賽名單，不過在東京奧運已經延期一年後，今年取消的摩洛哥站將在明年季會保有奧運積分。

文姿云目前在女子55公斤級奧運積分，仍領先緊追在後的德國女將麥瑟施密特（Jana Messerschmidt）超過1300分，只要明年摩洛哥站仍能維持一定的好表現，重新拿回門票的機率依舊相當高。

對於東京奧運資格一波三折，文姿云則是表示，不管奧運資格是否受到影響，自己仍按部就班的訓練，並直言有信心在明年重新取回參賽資格。