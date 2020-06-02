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空手道／到手奧運門票被討回 文姿云：專心做該做的

中央社 / 台北2日電
台灣空手道女將文姿云到手的奧運門票被迫繳回，樂觀的她透露心情沒受影響。 聯合報系資料照
台灣空手道女將文姿云到手的奧運門票被迫繳回，樂觀的她透露心情沒受影響。 聯合報系資料照

世界空手道聯盟（WKF）日前宣布更改奧運積分取標時間，也導致台灣空手道女將文姿云到手的奧運門票被迫繳回，樂觀的她透露心情沒受影響，「就是專心做好現在該做的事。」

WKF在今年3月19日公布首波男、女40人奧運正選名單，其中也包括女子55公斤量級世界排名第2的文姿云，沒想到相隔1個多月WKF又重新擬定並公布新規定，且把3月發布的新聞稿撤下。

文姿云受訪時透露，她大約3天前得知這項消息，俏皮地說：「我們空手道是第一次加入奧運，所以多多體諒他（WKF）吧。」

空手道奧運積分賽因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，紛紛取消舉辦，就連原訂5月在法國巴黎舉行的奧運世界區資格賽，也跟著取消，最後就連2020東京奧運，也因疫情攪局延後1年舉辦，但文姿云依舊很正向。

被問到手的奧運門票被迫要繳回，文姿云強調，她的心情沒受太大影響，「不過就是又變成沒有確定（取得奧運門票），還有一件事情在那邊，畢竟我們也不能掌控WKF的決定。」

文姿云坦言，奧運確定延期後，她就是按部就班的好好加強自己，「我們在台灣很幸運，因為有很多人的付出，讓我們還可以正常的訓練。」

文姿云說，目前她就是按照教練的安排，一步步順順地走到明年，「好好專心地做我該做的。」

文姿云

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