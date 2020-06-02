瑜珈老師 也是從「零歲」開始

完全是無意間發現的雙關，好吧，瑜珈老師確實也是從「零碎」開始的（笑）或許任何角色與關係都是，從散落一地的碎片走向完整。

之前看到一個說法，當小孩三歲時，媽媽其實也是三歲，媽媽同時適應著新的角色。而身為一個資歷尚淺的瑜珈老師，0～3 歲這個階段非常珍貴，還是老話一句：從學生那裡學到太多太多。師生關係是特別的，這般細膩的人際互動在瑜珈練習上更是精微，畢竟它關係到身體、心緒、靈性。

曾經，我非常「愛」我的老師，老師的隻字片語、一舉一動我都非常在意。

「老師幫我後彎」「老師加我動作」「老師告訴我不要做那麼深」「老師在班會分享一個故事」「老師說『很好』」

回想起來，真的覺得滿可怕的，可怕的並不是那個被我過度美化、放大的「老師」，而是把整個生命重量放在老師身上的我。總之，過往的我就是一個全世界盡知的愛老師魔人，如果只是發發花痴也無妨，偏偏它們最後長成了可怕的果實——得失心與慾望。

我曾在 SC Yoga Desa 紹晴的瑜伽聚落分享過一個故事，有一次老師幫我後彎後，我問老師是不是腿應該再直一點？

老師回應：「我不知道，我沒有做這麼深。」

那是我對老師心悅臣服的瞬間，一直認為老師是個很聰明的人，也非常努力、認真，但我更敬佩他的誠實。也是我最喜歡的部份。

誠實而不傷害

2019 年秋季，有一個機會到好 My 友紹晴的地盤代課，前後加總約 5 個月的時間，對我來說是非常難得的經驗。儘管這次代課有許多新的嘗試，對我來說是很大的挑戰，過程中遇見許多形形色色的學生（相較於我自己的小小班真的很多！），一直刺激我對這套練習的想法。

不過其中最經典與難忘的，莫過於紹晴在邀我去代課時說：「學生指定要找妳耶！說妳梵唱很好聽」，原本還只當作客套話，直到進教室才發現還真有這回事，讓我無比緊張，結果在第一堂課梵唱就忘詞了……再來就是我在示範 Bhujapidasana 時摔個狗吃屎，整個嘴破血流！當我分享這兩件糗事時，曾有朋友表示應該要把這一面藏好，而我非但不是裝作沒事，還將破唇嘟高高跟學生說好痛啊。

如果重新再來一次，我還是不確定我能不能像個大人假裝沒事。但原本的我以為那就是誠實、我不想裝，現在倒是不敢把話講那麼滿。就像喊口令時，每每喊錯我就會說聲「抱歉」，因為我的老師就是這樣，若是錯了就老實承認，但當一堂口令課下來滿滿的道歉聲呢？雖然我很誠實，卻傷害我的職責，也干擾學生的練習。

另外一個最開始讓我很掙扎的是，即便 Ashtanga yoga 是一套相對簡單、一致的練習，但每個人進入體位法的方式還是很不一樣，特別是我們的學習經歷大不相同。我該介入學生既有的練習嗎？後來我找到一個折衷的做法，就是分享我的練習方式，而且我一直強調是「分享」而不是「示範」，因為這之間沒有標準答案。

雖然我絕對會高舉雙手投「誠實」一票，也曾因為這個特質而拜倒在老師的腳前，但現在的我會認為——把不傷害擺在誠實的前面，「不說」也可以是種溫良的選擇。

開始在家自己練習後，自然沒有機會再去細數老師的點點滴滴，更重要的是，瑜珈教學給了我一面鏡子，使我有機會站在老師的立場去思考、去感受，也透過眼前的學生觀看到當時的我。易地而處的情況下，我發現連我自己都不想要這樣被對待。

讓人感到舒服

分享瑜珈的我肯定是某一部分的我，而這個我，是我自己以前很少觸及的。撇開剛開始接觸時的害羞與緊張感，我的教學風格顯然是傾向溫和、輕鬆、舒服，學生會這樣回饋，我的感覺也近似如此。或許我本來就不是一個精進的練習者，也相信一切需要時間，喜歡慢慢去感受，這些都讓我也很難去逼迫或苛求學生，每次喊 Navasana 的 5 個呼吸時都深感於心不忍。

我會傾向於鼓勵學生，但有時又不得不承認這真的很難，未必人人都能做到，這時就太慶幸這套練習的根本是「呼吸」啊！但是，更常是學生在鼓勵我，每當我尷尬病又發作時，或是犯錯出糗時，很幸運地學生們都願意伸出手拉我一把，在學生緣分方面，我想我上輩子是真的燒了很多好香～

老實說，我一直都不是一個讓人太舒服的人，但是開始分享瑜珈後才發現，原來我（可以）是一個比自己所預想得更好的人類。

原本以為不會再流汗，練習後開始會出汗；熟悉這套練習，一點點的調整而有新的體會；原本沒有運動習慣，練習完都會讚嘆「好舒服」；因為生理循環而感到頭暈，最後卻踏實地完成練習；原本沒有接觸 Ashtanga，開始喜歡這個系統；儘管每次因為工作會晚點進教室，卻總是會推開大門。

還有許許多多像是這樣的回饋，更常是沒有言語的，身體便如此誠實地展現。分享瑜珈的過程，說到底，最大的收穫就是讓我更認識我自己，我相信學生們也會因為這樣的交流、活動，更認識自己的身體或是其他什麼。

老師就是一種陪伴

老實說，這次代課還得到一些非常實質的助益，對於我自己的教學歷程推了一把。非常害羞，儘管 Ashtanga 的開始與結束梵唱，已經唱過無數遍，但要自己帶領學生唱真的是截然不同的層次。尤其，當自己唱過一次後，學生用他們自己熟悉的方式複誦一次時，常會有「天啊！我在哪裡？」的迷幻感。

再來就是從完整的記清楚體位法名稱，配合中文的 vinyasa，到終於鼓起勇氣用梵文數數來喊口令，期間勢必有點陣痛期，真的萬分感謝學生對我的包容。隨著我在 SC 循序漸進調整教學方式，我自己本來的小小班也有所變化，愈發接近我理想中的 MyRoom 的面貌，這是一開始沒想到的連帶成長。

最後，就是有更多機會去輔助我從未輔助過的體位法，嗯，感謝學生們願意分享他們的身體（好像怪怪的），那真的是把自己交出去的的信任，何其榮幸。這個過程中我學到一件很重要的事，老師能幫上忙的其實就是臨門一腳，一點點的指路、一點點的星火。

而老師最大的能耐就是————陪伴而已。

2020 年的春天，我自己覺得現在的教學態度挺貓派的，當然很大一部分歸因於我是業餘的，不必為生活而憂愁。之前還會在意學生的去留，現在我覺得都很好，緣分來了就一起走一段路，換條路走也別有滋味。無常的世界裡，即便有輪迴，但這輩子肯定是只能活一次的，願我們都好好去感受！