邁向鐵人之路 第一堂課
運動熱區為推廣及深耕運動種子
推出了邁向鐵人之路的課程
首堂課是由教練室內講座分享知識與經驗
共四周20小時的課程盼能學員激發練更多此三項運動的動機
這三項分別是串聯完成游泳 騎單車 路跑
也因為場域及賽事場地租借關係
一般人都是路跑賽最容易接觸到
但其中游泳技巧大多最難學得學好
所以游泳選手轉玩鐵人三項最常見
若菁英運動員如果只擅長其中一項
並不代表比賽將很佔有優勢喔
所以鐵人運動傳遞的精神：完成者即是勝利者
讓參賽者挑戰極限
享受堅持的暢快
不放棄是最大的成就~~
教練分享的經驗是台灣的鐵人運動CP值極高
價位相對國外便宜
主辦單位禮遇對待選手的又很用心
賽事主流是標鐵以上的距離
標鐵是游1.5公里 騎40公里 跑10公里
超鐵是游3.8公里 騎180公里 跑42.2公里
超鐵距離共226公里簡稱226
簡稱226的超半鐵就是超鐵距離各減半
但目前賽事距離往越來越短方向設計
除了為增加賽事可看性及安全性
也方便了一般人入門挑戰
從事各種運動有不同的產品需求
台灣廠商能提供物美價廉產品是台灣人玩三鐵的優勢
教練推薦了運動小帽 袖套 小腿套 三鐵衣等人身用品
例如小帽可遮陽並能防汗水從額頭流入眼睛
涼感布料的衣飾不僅能賽事中穿用
也有賽後冰敷款來降低肌肉發炎狀況
說很多選手賽後用來讓肌肉舒緩增快而降低疲勞
三鐵衣建議新手買兩截式的
這樣才方便上廁所穿脫
裝備方面
像是三鐵專用大背包內印有該準備的用品清點
設計了安全帽及太陽眼鏡的硬軟殼夾層袋
規劃出選手比賽服 補給品 鞋子袋 泳帽 蛙鏡 水壺的置放空間
防水材料製成的濕衣物袋方便放置待洗衣物
鑰匙扣 手機袋 防水資料夾放完賽證明
符合人體工學可輕鬆背等等貼心用心的設計令我長知識
重要的比賽工具單車
建議零件找常見通用流動性高款式
免得方便比賽時臨時找不到替用品
還有如果轉換區單車掛架低
輪胎會接觸到氣溫逐漸升高的柏油路
經驗要輪胎胎壓建議低些來防止觸熱彭脹而爆胎
賽事不僅是事先體能還有裝備準備的必要呀
如何開始玩三鐵運動的賽事呢
教練建議先找志同道合的朋友
逐漸找到適合自己的社團
不僅知識經驗還有裝備配件
社團裡面將有很多資源能運用
再來就單項參與賽事來跨出自己的第一步
也簡介了訓練的各個重點方向
游：長時間水感訓練
騎：踩踏技巧 穩定的迴轉數
跑：穩定配速 核心訓練
並在未來三次課程將會更仔細指導~~
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