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邁向鐵人之路 第一堂課

運動筆記 / Hsueh Yu Chun

運動熱區為推廣及深耕運動種子

推出了邁向鐵人之路的課程

首堂課是由教練室內講座分享知識與經驗

共四周20小時的課程盼能學員激發練更多此三項運動的動機

這三項分別是串聯完成游泳 騎單車 路跑

也因為場域及賽事場地租借關係

一般人都是路跑賽最容易接觸到

但其中游泳技巧大多最難學得學好

所以游泳選手轉玩鐵人三項最常見

若菁英運動員如果只擅長其中一項

並不代表比賽將很佔有優勢喔

所以鐵人運動傳遞的精神：完成者即是勝利者

讓參賽者挑戰極限

享受堅持的暢快

不放棄是最大的成就~~

教練分享的經驗是台灣的鐵人運動CP值極高

價位相對國外便宜

主辦單位禮遇對待選手的又很用心

賽事主流是標鐵以上的距離

標鐵是游1.5公里 騎40公里 跑10公里

超鐵是游3.8公里 騎180公里 跑42.2公里

超鐵距離共226公里簡稱226

簡稱226的超半鐵就是超鐵距離各減半

但目前賽事距離往越來越短方向設計

除了為增加賽事可看性及安全性

也方便了一般人入門挑戰

從事各種運動有不同的產品需求

台灣廠商能提供物美價廉產品是台灣人玩三鐵的優勢

教練推薦了運動小帽 袖套 小腿套 三鐵衣等人身用品

例如小帽可遮陽並能防汗水從額頭流入眼睛

涼感布料的衣飾不僅能賽事中穿用

也有賽後冰敷款來降低肌肉發炎狀況

說很多選手賽後用來讓肌肉舒緩增快而降低疲勞

三鐵衣建議新手買兩截式的

這樣才方便上廁所穿脫

裝備方面

像是三鐵專用大背包內印有該準備的用品清點

設計了安全帽及太陽眼鏡的硬軟殼夾層袋

規劃出選手比賽服 補給品 鞋子袋 泳帽 蛙鏡 水壺的置放空間

防水材料製成的濕衣物袋方便放置待洗衣物

鑰匙扣 手機袋 防水資料夾放完賽證明

符合人體工學可輕鬆背等等貼心用心的設計令我長知識

重要的比賽工具單車

建議零件找常見通用流動性高款式

免得方便比賽時臨時找不到替用品

還有如果轉換區單車掛架低

輪胎會接觸到氣溫逐漸升高的柏油路

經驗要輪胎胎壓建議低些來防止觸熱彭脹而爆胎

賽事不僅是事先體能還有裝備準備的必要呀

如何開始玩三鐵運動的賽事呢

教練建議先找志同道合的朋友

逐漸找到適合自己的社團

不僅知識經驗還有裝備配件

社團裡面將有很多資源能運用

再來就單項參與賽事來跨出自己的第一步

也簡介了訓練的各個重點方向

游：長時間水感訓練

騎：踩踏技巧 穩定的迴轉數

跑：穩定配速 核心訓練

並在未來三次課程將會更仔細指導~~

鐵人三項

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