SBL／國手年薪保障120萬 球團定義資格

根據SBL規定，球員若具中華隊國手資歷，就可享有保障年薪120萬元，不過今天SBL球團會議，球隊針對國手資格限縮認定，未來須在亞洲盃資格賽連2場登錄、出賽才符合資格。

中華籃協今天在體育署召開SBL超級籃球聯賽球團會議，會中針對第18季開打時間、選秀日期訂出時程，其中也針對中華隊國手資格認定重新解釋。

由於目前處於休季期間，也是球員續約、談約的重要時期，因此球團才會針對此議題提出討論，希望取得集體共識。

中華籃協秘書長李一中坦言，國際籃球總會（FIBA）近年大幅調整賽制，要參加亞洲盃得先參加亞洲盃會外賽，而會外賽大名單就有18名球員，每場僅登錄12人，有些球員就算入選也沒有太多機會上場，因此球團才盼能訂出一套標準。

球團會議最後各隊也取得共識，未來若在亞洲盃資格賽每輪2場比賽，都有登錄且都有上場紀錄的球員，才能認定具中華隊國手資格，至於若參加亞運、世界盃等大賽，入選就算具備中華隊資歷。

籃協透露，目前規劃第18季於12月5日開打，將取消上、下半季賽制，回歸過去取4隊戰績最佳隊伍晉級季後賽，首輪採5戰3勝制，由聯盟頭號種子迎戰聯盟老四，而戰績排名第二的球隊，則和第三名的隊伍對決，總冠軍賽則仍舊維持7戰4勝爭霸。