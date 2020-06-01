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網球／防疫盃師徒對決 34歲老將技高一籌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
34歲的林岱樵闖過會外賽第一關。圖／中華網球協會提供
34歲的林岱樵闖過會外賽第一關。圖／中華網球協會提供

球星防疫盃全國網球錦標賽昨天結束第一站賽程，今天繼續在台北網球中心展開第2站，率先登場的男單會外賽，會外第3種子林岱樵和徒弟高銘駿上演「師徒大戰」，最終林岱樵以8：1收下勝利，明天將和何陸對決，爭取晉級會內賽的資格。

包括2019高雄海碩盃雙打冠軍「小胖」楊宗樺、2019拿坡里世大運男單金牌「夜市球王」曾俊欣及首站冠軍許育修都報名第2站賽程，使今天開打的賽事陣容與強度大幅提升，第一站可靠排名直接參加會外賽的部分選手都需提前從會前賽開始打起。

已是國立台灣師範大學教練的林岱樵，今天從會外賽出發就碰到自家徒弟高銘駿，「高齡」34歲的林岱樵靠左手持拍優勢和豐富經驗，輕鬆擊敗年紀小一輪的高銘駿，明天對手同樣是不同世代的何陸。

中華網球協會「國家訓練站」的培育選手林秉晨、就讀於高雄市新莊高中的陳楷勳今天也闖過頭關，明天將爭取會內資格，全排男單會內賽、女單會外賽和U18會外賽明天也將陸續登場。

許育修 曾俊欣 海碩盃

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