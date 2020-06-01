網球／保持2公尺社交安全距離 英國開放雙打訓練
職網賽事一路停擺到7月，但多國已率續解封，許多球員已經回到訓練場展開訓練，不過根據英國草地網球協會（Lawn Tennis Association）最新公告的指導方針， 單打或雙打球員雖准許離開自家訓練，但隨時都要維持2公尺的社交安全距離，雙打搭檔之間也相同。
目前威爾斯政府還不允許任何網球運動回歸，蘇格蘭雖允許單打練習，但不同球員不能共用同一顆球；草地網球協會發布的指導方針已放寬到雙打，但社交安全距離仍在，且加註彼此間距離「愈遠愈好」。
雙打搭檔要如何確保一直維持安全社交距離是大哉問，根據草地網球協會的指導方針，建議球員間先討論，當球落到球場中間時由其中一位去回球；建議中也提及，球員不需要特別使用自己的專屬特定用球，但額外保護仍必須，「打球期間別碰觸自己的臉，打球前和結束後都該馬上清洗雙手」。
英國現在也准許6人以下的網球教學，但不建議共用設備，球拍要共用的前提也是使用前、後都要消毒。
蘇格蘭規定較嚴格，網球教學目前仍限於一對一，球員也被告知別共用任何設備，包括球拍。
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