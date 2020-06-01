MLB／加入反種族歧視抗爭 史丹頓等球星發文聲援

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德（George Floyd）上周遭白人警察壓頸致死，再次撕裂黑人心中種族歧視的傷口，包含洋基重砲史丹頓（Giancarlo Stanton）等大聯盟球星也在網路上聲援，希望能替弗洛依德討回公道，改變長期以來的不公。

史丹頓發動態寫道，「現在需要每個人幫忙去改變體系，無論你的膚色或身分，我們都是人類，做點實質的改變就是替弗洛依德要回正義。」另外他還放上剪輯一段文字，呼籲美國民眾勿漠視，「別假裝美國不存在問題，別對種族歧視轉過身，不要接受無辜的生命從我們身邊被剝奪，別再找任何藉口，不要認為這不會影響到你，別坐著保持沈默，別認為你無法成為改變的一分子，大家一起來做出改革吧。」

WOAH WOAH WOAH STOP THROWING GIANCARLO STANTON AROUND LIKE THAT pic.twitter.com/8Kf6EPLvDO — ForeverStros☄️ (@ForeverStros) May 29, 2020

天使金手套游擊手西門斯（Andrelton Simmons）和大都會先發投手史卓曼（Marcus Stroman），也在推特上表態。西門斯寫下，「我們需要改變整個體系的運作方式，我們不能持續生活在恐懼、權威和控制中，目前的體系沒有教導大家要公平、有愛心，也沒教導大家理解並接受每人不同的重要性。」史卓曼則表示，「種族歧視盛行在美國，這是事實，如果你視而不見，你就是毒瘤的一部分，會繼續摧毀這國家，清醒過來看看鏡子吧。」

連身為白人的大都會新秀阿隆索（Pete Alonso）同樣出面幫忙發聲，「我的心因為弗洛依德被謀殺而碎了，我永遠都不會知道因為膚色而被差別對待的感覺會是什麼，我會為你們而戰，成為遊行的一分子，為了正義需要有所改變，也會讓人類變得更好。」

美國非裔民眾的怒火已經轉換成暴動行為，而且延燒全美各大城市，接連出現燒毀警車、搶劫商家等失控場景，遊行示威更是不間斷，至少已有25個城市宣布宵禁。