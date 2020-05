MLB／加入反種族歧視抗爭 史丹頓等球星發文聲援

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德(George Floyd)上周遭白人警察壓頸致死,再次撕裂黑人心中種族歧視的傷口,包含洋基重砲史丹頓(Giancarlo Stanton)等大聯盟球星也在網路上聲援,希望能替弗洛依德討回公道,改變長期以來的不公。

史丹頓發動態寫道,「現在需要每個人幫忙去改變體系,無論你的膚色或身分,我們都是人類,做點實質的改變就是替弗洛依德要回正義。」另外他還放上剪輯一段文字,呼籲美國民眾勿漠視,「別假裝美國不存在問題,別對種族歧視轉過身,不要接受無辜的生命從我們身邊被剝奪,別再找任何藉口,不要認為這不會影響到你,別坐著保持沈默,別認為你無法成為改變的一分子,大家一起來做出改革吧。」

