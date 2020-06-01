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黑道大哥變「人中之蟲」？日本防疫戰裡的風俗業與黑社會

2020全國運動攀登錦標賽 李虹瑩獲雙料冠軍

運動筆記 / Nicole Chiang

新冠病毒疫情趨緩，全台活動躍躍欲試，本周末是一年一度的「2020 全國運動攀登錦標賽」，由中華山岳協會主辦，於新竹大華科技大學舉行。本屆以甲組比賽為主，並作為國際賽的國手選拔，原訂上周舉辦，但因氣候影響而延至本周，所幸5/30、31連二日天公作美，賽事如期舉行圓滿完成，男子速度賽冠軍林嘉翔（大華科技大學，22歲），男子先鋒賽冠軍校周梓育（松山高級工農職業學，17歲），女子則由攀岩一姐李虹瑩奪下雙料冠軍，速度賽男子與女子皆破全國紀錄。國訓中心兩位訓輔委員蕭淑芬、潘瑞根特別到場關心奧運培訓隊選手備戰年底奧運資格賽的狀態。

近期深受媒體喜愛的攀岩一姐李虹瑩於賽後受訪時表示，今年有不少年輕新秀加入，讓她倍感興奮，參與攀岩運動多年，感受到台灣攀岩運動有越來越多人喜好這項運動，更讓她有繼續努力邁向國際比賽的熱情與動力，這次參賽更是準備多時，以「穩定表現」為目標，持續朝年底的奧運資格賽前進。由於疫情影響，國內外有許多比賽都是取消或延期，因此本屆的選手都非常重視這次的參賽，現場可以看到大家的臉上笑容多於緊張，有不少選手紛紛表示「能夠參加比賽真好!」本屆賽事在好天氣與好心情下圓滿落幕，大會特別感謝幕後推手的多家贊助廠商的支持，包括:登山友、百岳登山體育用品、攀岩龍、大豐集團富台貿易、允成化工、康迪亞、小麥的家以及拔山企業。

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