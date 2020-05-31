射箭／奧運國手對決創新猷 鄧宇成二度加射扳倒魏均珩

中華企業射箭聯賽二年今天進行的第四輪賽事，出現企箭聯賽史上首度的「二度」加射賽，兩位東京奧運國手鄧宇成和魏均珩的直接對決，最終由代表新竹愛山林的鄧宇成逆轉代表寒舍集團的學長，戲劇化拿下勝利。

鄧宇成去年和魏均珩一起在射箭世錦賽帶回東京奧運資格，兩人年初也從奧運國手選拔賽中出線，有機會東奧再攜手，不過今天隊友先變對手，兩人在第2點男單正面廝殺，鄧宇成先從1：5追到5：5，比賽進入加射。

按照國際箭總規則，個人對抗賽積分5：5平手時，需加射一箭決勝負，如果第一箭同為10分，則需再進行第二次加射，如再遇同分時，則測量箭著點和靶心距離決定勝負；加射第一箭，魏均珩和鄧宇成就雙雙都射出滿分箭，第二度加射鄧宇成8分，魏均珩僅射出7分，讓鄧宇成成為企箭聯賽史上首度二度加射贏家。

加上男團也拿下勝利，鄧宇成一個人就貢獻2點勝利，他笑說加射時雖有風勢攪局，「這種時候就只能盡力而為，看天時地利人和囉。」