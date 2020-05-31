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網球防疫盃／單、雙都闖決賽 混血美少女收一冠一亞

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
葛藍喬安娜今天單日3戰。圖／中華網球協會提供
葛藍喬安娜今天單日3戰。圖／中華網球協會提供

台英混血網將葛藍喬安娜減重有成，甩肉8公斤的成果在球星防疫盃全國網球錦標賽首周賽程就收到成效，女單、女雙都闖決賽，且都和學姊李亞軒正面對決，女單勝出的葛藍喬安娜雙打雖沒複製勝利，單站收穫一冠一亞仍是大贏家。

葛藍喬安娜3月從澳洲返台，在爸爸督促下進行減重計畫，戒掉過往最喜歡的甜食，3個月才已經從75公斤瘦到67公斤，不但腳步更輕盈，她笑說：「小時候就覺得自己胖胖的，現在過得比較開心！」

今天進行的女單決賽，她首度碰世大運國手李亞軒發揮佳，率先拿到賽末點，第一次機會雖有些「手滑」，但第2次機會穩穩掃出致勝球，以6：3、6：4收穫冠軍。

「這是我第一次遇到李亞軒，她節奏很快，回球一定要有球質，不能軟軟的。」冠軍到手的葛藍喬安娜自評，首周整體表現都不錯，若能延續到第二周，相信也會有不錯表現；她這次還有媽媽當最佳啦啦隊，過往多是自身四處征戰的她說：「媽媽之前在英國工作，很少看過我比賽，有她在很開心，也比較輕鬆，她會照顧我。」

防疫盃前幾天賽程受雨神影響，今天除單打決賽還進行雙打四強賽和決賽，葛藍喬安娜和李亞軒都是打完女單決賽再下場打女雙，兩人又和各自搭檔決賽會師，這次換李亞軒帶走勝利，她和搭檔吳芳嫺以8：3拍下藍喬安娜／張庭霈，帶走雙打金盃。

明天開始第二站防疫盃將在台北網球中心繼續登場，包括許久未在台灣出賽的「小胖」楊宗樺及「夜市球王」曾俊欣都將投入競爭行列。

葛藍喬安娜（左一）和李亞軒（右一）今天都是單日3戰，中為體育署長高俊雄。圖／中華網球協會提供
葛藍喬安娜（左一）和李亞軒（右一）今天都是單日3戰，中為體育署長高俊雄。圖／中華網球協會提供

李亞軒 曾俊欣 楊宗樺
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