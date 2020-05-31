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網球防疫盃／興奮失誤多 許育修淡定摘冠
3月澳洲比賽回台就幾乎沒比賽，許育修重回賽場就在球星防疫盃全國網球錦標賽男單登頂，他透露連戰皆捷其實是控制自己情緒，直到冠軍到手才能再次釋放情緒喊開心。
「很久沒比賽，這禮拜很興奮，失誤就比以前多很多。」許育修笑說，前幾場比賽發現自己問題，有試著控制情緒，先以原本的模式應戰，再去嘗試教練交代的東西，「今天發球、截擊都發揮不錯，關鍵分拿下來就很順。」
名列頭號種子的許育修決賽碰國體大學長李冠毅，彼此有一定熟稔度，許育修自評設定的策略都有發揮，兩盤共破發成功3次，花不到一個半小時就以兩個6：3拿下勝利；不過男雙也有賽程的他最多將面臨單日3戰考驗，所幸本周有長庚的防護員照顧身體，因梅雨影響造成密集出賽對身體影響不大。
防疫盃網球賽比賽場地也是許育修新冠肺炎疫情期間的訓練地點，堪稱半個「地主」的他提到，3月剛從澳洲比賽回台時，雖還不用隔離，但也要經過兩周自我管理，當時就無法進到網球中心訓練，都要跑去河堤練球，成近年少有的「克難」經歷。
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