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射箭／模特兒妹妹探班 爆奧運國手姊姊的料

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林佳恩（左）的妹妹林佳媛是伊林娛樂旗下模特兒。圖／中華企業射箭聯盟提供
林佳恩（左）的妹妹林佳媛是伊林娛樂旗下模特兒。圖／中華企業射箭聯盟提供

射箭奧運國手林佳恩有全家人當忠實粉絲，今天中華企業射箭聯賽二年的賽程雙親和妹妹就總動員到場，其中在伊林娛樂旗下擔任模特兒的妹妹林佳媛更爆料，姊姊除是神射手還有好歌喉，只要是張惠妹的歌，都是姊姊招牌曲。

「無論是快歌、慢歌，只要是阿妹的歌，佳恩都很愛唱。」小林佳恩一歲的林佳媛說。

168公分的林佳媛今天和爸爸亞富‧尤命、媽媽陳梅一起到場為林佳恩加油，她一年前開始接購物台走秀，目前配合的商品是以食品、美容和服飾為主，另也有歌手夢。

說到唱歌，亞富‧尤命提到，林佳恩也是愛唱歌的孩子，國中還參加過歌唱比賽，「我本以為個子較高較文靜的佳媛會比較愛射箭，結果剛好相反，但不管想練射箭還是當歌手，只要是孩子的夢想，我們都支持。」

「林爸」提到，家中有三個孩子，身為老大的林佳恩要做兩個妹妹榜樣，所以會對她特別嚴格。「每次責罵她時，兩個妹妹就會乖乖地站在旁邊聽，好像她們也被罰一樣，一次教育三個，效果很好，三個孩子都不用我們太費心。」

他本希望功課不錯的林佳恩往教職發展，工作較穩定，但看到女兒射出一片天，全家也引為噢，「練好射箭，以後還是有機會當老師，最重要的是孩子自己喜歡，佳恩的射箭路上遇到很多貴人，真的很感謝他們。」

寒舍集團林佳恩的雙親和妹妹林佳媛到場為她加油。圖／中華企業射箭聯盟提供
寒舍集團林佳恩的雙親和妹妹林佳媛到場為她加油。圖／中華企業射箭聯盟提供

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