F1／政府開綠燈 奧地利閉門開季首站

因疫情至今一站未比的一級方程式錦標賽（F1），年度首站確定將在奧地利大獎賽紅牛賽道（Red Bull Ring）登場，昨日奧地利衛福部開綠燈，確定7月5日、7月12日雙重賽將以閉門方式舉行。

F1今年賽季原定在3月澳洲大獎賽揭開序幕，但疫情攪局，目前有10站都因疫情取消或延期，包括6月28日的法國大獎賽也宣告取消。

上周F1宣布賽季將自奧地利站重啟，奧地利確診病例減少，當局也在4月底逐步解除封鎖禁令，在當局評估後同意放行，但比賽將採取閉門方式，且國際汽車聯盟（International Automobile Federation）也頒布規範，比賽期間10支車隊，每隊隊職員最多上限80人。

比賽將在奧地利施泰爾斯皮爾堡紅牛賽道（Red Bull Ring）登場，奧地利衛生部長安修柏（Rudolf Anschober）表示，針對參賽車隊和員工將會採取嚴格的防疫措施，包括定期的篩檢和健康評量，以確保比賽安全進行。

由於疫情影響，F1年度22站將縮減為15到18站，英國大獎賽將在7月19日接力登場，但遵循防疫，屆時銀石賽道（Silverstone Circuit）觀眾時恐怕也是空無一人。