網球防疫盃／李家姊弟決賽同落難 李亞軒嘆自身難保

前幾日賽程受雨神影響的球星防疫盃全國網球錦標賽，首周賽程的決賽今天在大太陽和超過30度高溫下登場，分闖女單和男單決賽的李家姊弟李亞軒和李冠毅同時上陣，但弟弟先以兩個3：6敗給列頭號種子的許育修，李亞軒首度對決台英混血葛藍喬安娜也吞敗仗，無緣寫下同日奪冠紀錄。

名列大會頭號種子的李亞軒，昨天已經單日3戰，今天早上9點的女單決賽先下場，接續還有女雙4強賽和可能的女雙決賽，她透露昨天打到第3場就有些抽筋，今天身體狀況雖然沒太大問題，但腳步仍有點鈍，根本沒心力分神關心就在隔壁場的弟弟。

「自己都快死了，自身難保啊！」李亞軒大笑說。

世界排名290的李亞軒近年都在國際征戰，國內主戰場多是兩年一次的全運會，防疫盃列頭號種子，她認為壓力自然有，「大家都是挑戰者的角色，不過自己今天是沒很緊張，但身體跟不上。」

今天氣溫雖高，但李亞軒有2017年世大運女單金牌戰狂打3小時40分鐘的經歷，回到和世大運相同的網球中心，她笑稱「抗熱力加100」，今天超過33度的高溫也不是問題，但機會球沒把握，首盤以4：6送出，第二盤雖瓦解葛藍喬安娜一次「賽末點」，但仍沒延長戰線，以再一個4：6敗陣。