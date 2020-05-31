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網球／趁疫情停賽雙腳動刀 佛格尼尼：對的決定
ATP、WTA職業網球巡迴賽因新冠肺炎疫情停賽至7月底，世界第11名、義大利33歲佛格尼尼（Fabio Fognini）趁停賽期間趕動刀，日前他雙腳腳踝完成關節內視鏡手術，解決痼疾。
佛格尼尼生涯拿下9座ATP冠軍，不過他直到去年蒙地卡羅名人賽才捧回生涯首座千分賽金盃，大滿貫最佳成績是2011年法網闖八強，世界排名來到生涯最佳第9，年初澳網闖進16強。
佛格尼尼在推特發文，坦言受腳踝傷勢所困已久，因此決定趁疫情動刀，一勞永逸，並分享自己術後自拍照，表示手術一切順利。
「我的左腳踝不適已經長達3年半，我也是我一直學習的課題。」佛格尼尼表示，除了左腳踝，右腳踝也在近兩年出現問題，經過醫療檢查並和團隊討論過後，決定雙腳踝接受內視鏡手術，「我相信這是對的決定，特別是巡迴賽目前停擺。」
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