影／「亞洲車神」侄子陳文懋 今挑戰摩托車走繩索成功

「亞洲車神」陳雙全的名號響噹噹，姪子陳文懋也跟上叔叔腳步，在越野摩托車界展露頭角，成為接班人。由於近期受疫情影響，兩人皆留在台灣閉關訓練，陳文懋今天早上在虎頭山更成功挑戰摩托車走繩索，引得現場民眾一陣歡呼。

陳文懋自3歲起接觸摩托車，叔叔陳雙全是單輪越野車走鋼索50公尺的世界紀錄保持人，他苦練10多年，2016年曾在日本沖繩拿下越野摩托車比賽冠軍。今天陳文懋成功挑戰以摩托車，在高度90公分處走繩索，為挑戰陳雙全金氏世界紀錄高空走鋼索熱身。

陳雙全表示，日前看到國際知名摩托車騎手藤波也在挑戰走繩索，他便趕緊向陳文懋示意要挑戰。不過他說，陳文懋一開始認為高度太高、距離太長，但他堅持最少要挑戰90公分的高度，長度起碼要5公尺，他更向其傳授秘訣，不能看地面，要專注在繩索上，才不會分心、害怕。

靠著叔叔的經驗傳承，加上自己苦練多時，陳文懋今天在眾人圍觀下完成挑戰。他表示，基本練習及平衡木都不難，最需耗時練習的是繩索，他解釋，繩索是軟的，在騎乘時會浮動，雖然繩子前後有拉緊，但摩托車的重量會導致騎到中間時沉下去，難度很高。不僅如此，繩索還比輪胎窄，又再離開地面90公分的高度上，坦言心理壓力很大。