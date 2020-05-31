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網球／富比世最吸金運動員 費德勒登冠締造網壇首例

中央社 / 紐約30日綜合外電報導
瑞士網球名將費德勒躍居富比士公布體壇收入百大排行榜的首位，並為網壇第一人。美聯社
瑞士網球名將費德勒躍居富比士公布體壇收入百大排行榜的首位，並為網壇第一人。美聯社

美國雜誌「富比世」（Forbes）公布最新全球體壇收入風雲榜，費德勒（Roger Federer）以稅前收入1億630萬美元（約新台幣32.1億元）攻頂，成為首位登上榜首的網球選手。

瑞士傳奇球星費德勒球場上風光，大滿貫單打冠軍數量為男網最多的20座；他吸金功力也很了得，從2019年的第5，躍升為富比世自1990年開始製作這項榜單以來首位奪冠的網壇人物。

過去12個月，費德勒的收入包括1億美元（約新台幣30.29億元）的出場費和代言費，以及630萬美元（約新台幣1.9億元）的獎金。他過去在這個榜單的最佳排名是2013年的亞軍。

疫情肆虐 體育明星荷包縮水

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）蔓延，世界各地體育賽事紛紛暫停，全球百大高薪體壇人物的收入跟著下滑，為2016年來頭一遭，收入總和縮水9%來到36億美元（約新台幣1090億元）。疫情封鎖措施之下，明年數字預料將會再次下滑。

富比世最新體壇收入榜中，葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）以1億500萬美元位居第2；阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）則以總收入1億400萬美元排第3。

梅西和羅納度過去4年輪流當了3年的吸金王，如今卻因疫情無球可踢、薪資遭砍，兩人收入總額進而減少了2800萬美元（約新台幣8.48億元）。

巴西足球明星內馬爾（Neymar）以9550萬美元收入排第4。

NBA最會賺明星 榜單不過排第5

美國職籃NBA收入最高的是洛杉磯湖人的詹姆斯（Lebron James），吸金8820萬美元，在榜上排名第5。

金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）以7440萬美元排第6；前隊友杜蘭特（Kevin Durant）6390萬美元排第7。

高球界排名最高的，是位居第8的老虎伍茲（TigerWoods），總收入是6230萬美元。他過去12度在富比世體壇吸金榜中奪冠，為紀錄保持人。

職業美式足球聯盟NFL的柯森斯（Kirk Cousins）和溫茲（Carson Wentz）則分別以6050萬美元和5910萬美元收入，位居前10最後兩個位置。

MLB更慘 百人名單僅1人上榜

富比世這份百大吸金榜中，有來自21國、橫跨10項運動的體育界人士。進榜最多的是NBA球星，達35人。

今年美國職棒大聯盟MLB只有1人上榜，是排名57的洛杉磯道奇左投克蕭（Clayton Kershaw），收入2730萬美元。

而女性運動員也僅2人上榜，排名最高的是日本網球好手大坂直美，以3740萬美元位居29；另一人則是美國網球名將小威廉絲（Serena Williams），以3600萬美元排名33。

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