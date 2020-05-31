網球／我會不會是下一個？16歲新星高芙聲援抗議

美國非洲裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前因白人警察執法過當致死引發公憤，美國16歲網壇新星高芙（Coco Gauff）也在個人社群網站聲援佛洛伊德，呼籲所有人用自己的方式發聲。

高芙去年在溫網擊敗大威廉絲（Venus Williams）締造黑馬傳奇，更以15歲之齡高捧生涯首座WTA冠軍金盃，並闖進世界前50名，今年澳網還連剋兩位前球后大威、大坂直美挺進16強，下一位球后指日可待。

儘管年僅16歲，高芙仍善用自己的個人平台發聲，她日前轉發佛洛德與5月慢跑時遭白人父子誤殺的非裔青年阿貝瑞（Ahmaud Arbery）影片，呼籲所有人該起而行，不再當沉默的一員。

「這就是為什麼我用自己的聲音，對抗種族歧視。」高芙的影片中還包括多年前無故遭槍殺的17歲少年馬丁（Trayvon Martin）照片，當時也掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動。

高芙身著黑色帽T，面對鏡頭舉起手問到，「我會是下一個嗎？我起而發聲，那你呢？」

網壇多位好手也針對此事聲援，包括兩座大滿貫冠軍得主、日本網球女將大坂直美，今日同樣在個人社群平台分享抗議照片，「沒發生在你身上，不代表事情完全沒發生。」