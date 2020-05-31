網球／非裔男遭白警壓頸致死 大坂直美聲援

兩座大滿貫冠軍得主、日本網球女將大坂直美今天加入其他運動員行列，譴責美國明尼蘇達州明尼阿波利斯警方壓頸導致手無寸鐵非裔男子死亡，並在社群平台貼出抗議現場的照片。

大坂直美說：「沒發生在你身上，不代表事情完全沒發生。」

大坂直美補充道，她覺得很可笑，那些穿著打扮、聽的音樂、說話方式都刻意仿效非裔人士的人，如今卻都突然噤聲。

母親是日本人、父親是海地人的大坂直美，2018、2019年先後拿下美網、澳網女單冠軍，世界排名曾登上世界第一寶座；「富比世」（Forbes）雜誌上週更指出，大坂去年賺進3740萬美元（約新台幣11.32億元），為年收入全球第一的女運動員。

明尼阿波利斯（Minneapolis）連日來成為美國暴力抗議活動的核心地點，主要是因為25日發生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察蕭文（DerekChauvin）以膝蓋壓頸方式壓制在地長達8分鐘，期間多次表達無法呼吸，最後送醫不治，引發全美民眾怒火。

蕭文遭謀殺罪、過失致死罪起訴，但全美仍抗議不斷，且手段趨於暴力。

關心社會議題的美國體育明星，很快就對佛洛伊德的死發出憤怒不平之聲。

美國網壇新星、16歲非裔小將高夫（Coco Gauff）昨天也在自己社交平台譴責佛洛伊德之死。

她在影片中悼念近年來枉死的非裔人士，並問說：「我會是下一個嗎？」

手握3枚美國職籃NBA冠軍戒指的詹姆斯（LeBronJames），在個人照片分享平台Instagram上傳一張並排圖，左側是白人警察用膝蓋壓制佛洛伊德，右側則是前職業美式足球聯盟（NFL）球員卡珀尼克（ColinKaepernick）2016年單膝跪地抗議照。

詹姆斯並在圖說寫道：「大家現在明白了嗎？還是依舊有不清楚的地方？」

卡珀尼克因於賽前演奏國歌期間，以單膝跪地方式抗議美國警察的暴力行為和種族不平等，遭職業美式足球聯盟NFL拒於門外。