美網／包機、集中住宿且閉門打 研擬各項防疫措施

美國網球公開賽預計8月31日在紐約點燃戰火，目前美網正在研擬所有必要的防疫措施，包括選手包機、隨行人員限制、登機前新冠肺炎篩檢以及集中住宿和每日體溫測量，賽事也正評估是否採取閉門方式進行。

美國網球協會執行長阿拉斯特(Stacey Allaster)表示，目前所有方案都還未定案，預計6月中到7月底間才會有官方宣布。

不過根據ESPN報導，目前美網正評估的防疫措施，選手部分包括包機，且來自歐洲、南美、中東至紐約將限制隨行人員，出發前必須篩檢為陰性，並採集中住宿，每日進行體溫量測。

賽事可能採無觀眾，且減少場上裁判。美網目前也研擬增設休息室，並改善空氣過濾，而休息室也擬比賽期間才開放，若選手練習則不能進休息室。

日前傳出賽事可能從美國東岸移師西岸，至加州印第安泉網球花園進行，賽事也不排除延後至11月。阿拉斯特則表示，一旦美網協董事決定舉辦賽事，她希望賽事在原場地且原時間進行，並保證賽會150%致力於打造安全的比賽環境。

阿拉斯特說：「如何讓美網能在紐約比莉珍金網球中心安全開打，是我和所有團隊起床就思考的事。備用場地和時間是必須要有的，但那沒有太多推力。」