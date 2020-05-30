快訊

花蓮發生規模4.8地震！最大震度宜花4級 新北也有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

企業射箭／協會青年隊展現韌性 三點0：2落後逆轉勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
協會青年隊蘇于洋（右）和施孟君（左）比賽中互相打氣。圖／中華企業射箭聯盟提供
協會青年隊蘇于洋（右）和施孟君（左）比賽中互相打氣。圖／中華企業射箭聯盟提供

中華企業射箭聯賽二年首輪差點被新竹愛山林隊「剔光頭」的協會青年隊，第三輪調整陣容後再戰，除首點女單加射後讓凱撒隊雷千瑩以6：5留住勝利外，餘四點全贏，且其中三點都是在0：2劣勢下加射後逆轉勝，展現極佳韌性。

擁9男9女居各隊之冠的協會青年隊，前兩輪只派出3男3女應戰，比賽結果教練徐梓益用「慘」字形容，首輪1：4差點被新竹愛山林隊「剔光頭」，第二輪前三點被寒舍集團隊直落三，所幸守住後兩點以2：3作收。

休兵一周後再戰，協會青年隊重新調整名單，面對世錦賽雙金后雷千瑩領軍的凱撒飯店隊，青年隊展現初生之犢不怕虎的精神，第一點女單蘇思蘋首度單挑雷千瑩到加射後才飲恨，雖敗猶榮。

第二點起協會青年隊吹起反攻號角，男單蘇于洋6：2勝凱撒隊陳信夫，扳成1：1，第三點混雙蘇于洋／施孟君從0：2追至4：4，加射後以20：17獲勝，2：1後來居上。

第四、五點的情況相彷，女團協會青年隊隋昀瑾／蘇思敏／施孟君從0：2追成4：4，加射後以5：4（20：17）後發先至，男團協會青年隊楊恢哲／陳致廷／戴宇軒也由0：2追到4：4，加射後以5：4（26：25）逆轉勝，4：1大獲全勝。

協會青年隊教練徐梓益和林芳瑜說，前兩輪只派3男3女，發現選手又要比賽又要拔箭太累，所以本周起改為4男4女，「原本我們將選手依實力打散分成三組，但前兩輪輸這麼慘擔心會讓選手失去自信，所以決定做了微調。」

林芳瑜表示，協會青年隊成軍的目的，是要讓年輕新秀透過高強度比賽穩定成長，能選上青年隊的，個個都不是等閒之輩，蘇于洋、戴宇軒、施孟君、隋昀瑾在奧運選拔賽中表現也都很搶眼，只是需要再磨鍊。

對於協會青年隊第三輪的精采表現，徐梓益給予高度肯定，「他們本來就是最強高中生，只是經驗比較嫩，接下來我們仍會盡量讓每位選手都有機會上場磨刀，但另一方面，為兼顧勝率，也會給穩定性較高選手較多機會。」

世錦賽
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

哪個YouTuber不營利只為娛樂大眾？網友淚推已故的他

射箭企聯／甩籃球夢 林子翔「靶在奧運」

企業射箭／國手名單有變數 彭家楙拚敗部復活

企業射箭／轉戰台中銀行從零開始 譚雅婷要更依賴自己

相關新聞

企業射箭／協會青年隊展現韌性 三點0：2落後逆轉勝

中華企業射箭聯賽二年首輪差點被新竹愛山林隊「剔光頭」的協會青年隊，第三輪調整陣容後再戰，除首點女單加射後讓凱撒隊雷千瑩以...

武術／世大運金牌轉當學徒 武者許凱貴電器行開幕

曾在2017年台北世大運拿下中華隊史上首面武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）的我國武術好手許凱貴，在當年賽事後選擇急流勇...

健美／從不愛運動變達人 黃苡萱瘦24公斤盼圓國手夢

過去曾是一個不愛運動只愛美食的運動素人，從事運動服飾業的「Bella」黃苡萱在三年前接觸健身後，不僅體重暴瘦24公斤，今...

健美／從事健身近30年 教官級吳金龍盼一路比到60歲

中華民國健美協會今天舉辦2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽，吸引國內健身與健美愛好者齊聚一堂，其中從事健身...

F1／去年慘賠4.4億元 老牌威廉斯車隊求售

在上個世紀拿下9座世界冠軍的英國一級方程式車隊威廉斯車隊及其母集團威廉斯大獎賽股份有限公司（Williams Grand...

網球／汀恩、澤瑞夫與澳洲壞小子 柏林表演賽聚首

草地賽季今年因疫情影響取消，不過7月13日起將在柏林舉行為期3天的草地表演賽，包括世界第3奧地利名將汀恩（Dominic...

網球／胞兄籌辦英國公益賽 前球王墨瑞復出拚戰

前英國球王墨瑞（Andy Murray）在去年11月打完台維斯盃後因臀傷養傷，現在將在胞兄傑米（Jamie）於6月23日...

網球防疫盃／聯邦盃經驗大增 楊亞依轉職業被迫延期

今年三月剛跟著詹家姊妹和梁恩碩參加聯邦盃的15歲小將楊亞依，雖然受到新冠肺炎疫情影響，被迫將轉入職業網壇的計畫暫延，但她...

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

美國富比世（Forbes）今天公布今年體壇收入百大排行榜，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）強壓足球巨星...

網球防疫盃／讚台灣環境 選手談休賽心得

受到新冠肺炎疫情影響全球網壇陷入停擺狀況，讓我國不少網球好手都選擇在本周開打的防疫盃全國網球錦標賽出賽，包括李亞軒、台英混血的葛蘭喬安娜、謝淑薇胞妹謝語倢昨天都在單打賽事中登場，並讚嘆我國在疫情中仍能舉辦比賽，讓她們相當珍惜。

足球／2月停賽後 日本J聯盟7月4日閉門開踢

日本職業足球J聯賽（J-League）今天表示，因疫情而於2月下旬中斷比賽的甲級賽事，將於7月4日閉門開踢

網球防疫盃／停賽練發球 謝語倢不忘保養還拍紀錄片

受到新冠肺炎疫情影響，我國網球女雙好手謝語倢在二月份的ITF京都站奪下女雙亞軍後就未再進行女雙賽事，在停賽這段時間她除了...

熱門新聞

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

MLB／美媒試算紅襪本季薪水 林子偉剩769萬元

NBA／柯爾再槓川普 「種族歧視者不該當總統」

NBA／隊友讚哈登苦練瘦9公斤 球評樂觀火箭奪冠機率

NBA／外媒評勇士隊史最佳5人 傳奇貝瑞無緣不在乎

NBA／聯盟有望731復賽 董事會擬同意奧蘭多提案

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。