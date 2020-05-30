企業射箭／協會青年隊展現韌性 三點0：2落後逆轉勝

中華企業射箭聯賽二年首輪差點被新竹愛山林隊「剔光頭」的協會青年隊，第三輪調整陣容後再戰，除首點女單加射後讓凱撒隊雷千瑩以6：5留住勝利外，餘四點全贏，且其中三點都是在0：2劣勢下加射後逆轉勝，展現極佳韌性。

擁9男9女居各隊之冠的協會青年隊，前兩輪只派出3男3女應戰，比賽結果教練徐梓益用「慘」字形容，首輪1：4差點被新竹愛山林隊「剔光頭」，第二輪前三點被寒舍集團隊直落三，所幸守住後兩點以2：3作收。

休兵一周後再戰，協會青年隊重新調整名單，面對世錦賽雙金后雷千瑩領軍的凱撒飯店隊，青年隊展現初生之犢不怕虎的精神，第一點女單蘇思蘋首度單挑雷千瑩到加射後才飲恨，雖敗猶榮。

第二點起協會青年隊吹起反攻號角，男單蘇于洋6：2勝凱撒隊陳信夫，扳成1：1，第三點混雙蘇于洋／施孟君從0：2追至4：4，加射後以20：17獲勝，2：1後來居上。

第四、五點的情況相彷，女團協會青年隊隋昀瑾／蘇思敏／施孟君從0：2追成4：4，加射後以5：4（20：17）後發先至，男團協會青年隊楊恢哲／陳致廷／戴宇軒也由0：2追到4：4，加射後以5：4（26：25）逆轉勝，4：1大獲全勝。

協會青年隊教練徐梓益和林芳瑜說，前兩輪只派3男3女，發現選手又要比賽又要拔箭太累，所以本周起改為4男4女，「原本我們將選手依實力打散分成三組，但前兩輪輸這麼慘擔心會讓選手失去自信，所以決定做了微調。」

林芳瑜表示，協會青年隊成軍的目的，是要讓年輕新秀透過高強度比賽穩定成長，能選上青年隊的，個個都不是等閒之輩，蘇于洋、戴宇軒、施孟君、隋昀瑾在奧運選拔賽中表現也都很搶眼，只是需要再磨鍊。

對於協會青年隊第三輪的精采表現，徐梓益給予高度肯定，「他們本來就是最強高中生，只是經驗比較嫩，接下來我們仍會盡量讓每位選手都有機會上場磨刀，但另一方面，為兼顧勝率，也會給穩定性較高選手較多機會。」