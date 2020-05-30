武術／世大運金牌轉當學徒 武者許凱貴電器行開幕

曾在2017年台北世大運拿下中華隊史上首面武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）的我國武術好手許凱貴，在當年賽事後選擇急流勇退並放棄教練合約，轉行當電器學徒，而他與親戚合開的電器行今天也在高雄鳳山正式營業，開啟人生新篇章。

許凱貴在卸下選手身分後，一度在桃園市擔任一年的專任教練，不過他卻選擇回到老家高雄發展，並做出轉行的決定，從電器學徒做起，不過一開始確實也出現水土不服的狀況，讓他一度想放棄，「剛開始的兩個禮拜，真的受不了，以前訓練一天頂多6小時，現在一天送貨、搬貨、修理電器至少10個小時，晚上還要教課。」

儘管過去國手資歷顯赫，但轉入電器行業後許凱貴同樣被當作菜鳥對待，甚至還要飽受冷言冷語，他說：「做得不好他（師傅）就會說『啊你是會不會啊？你以前是不是都在混啊？』但他們不知道我是從別的領域轉過來，然後常在工地把全身弄得髒兮兮，真的會想放棄。」

許凱貴與親戚合開的電器行在今天於老家高雄開幕。圖／許凱貴提供

不過許凱貴也拿出過去當選手時打死不退的精神咬牙苦撐，「師傅不會去教你，你要自己去多問，其實跟我們當選手一樣，不懂的要去問教練，真的要拿得起放得下。」

雖然已經晉升為電器行的店長，但許凱貴現在晚上仍繼續擔任武術教練，與武術仍舊密不可分，包括七月的屏東全中運他就將擔任裁判，也有指導的學生將參賽。

許凱貴表示，未來如有選手希望跟他走上相同的道路，也願意全力協助，「我現在教的這些小選手，以後他們可能會北上求學繼續接受訓練，有一天退役了，也可能跟我一樣回南部，如果想再學一技之長的話，那時候可能我也四、五十歲了，經驗、能力剛好可以幫上忙，我們一起白天做師傅、晚上當教練，只要他們願意。」