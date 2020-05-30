聽新聞
test
0:00 / 0:00

武術／世大運金牌轉當學徒 武者許凱貴電器行開幕

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
許凱貴與親戚合開的電器行在今天於老家高雄開幕。圖／許凱貴提供
許凱貴與親戚合開的電器行在今天於老家高雄開幕。圖／許凱貴提供

曾在2017年台北世大運拿下中華隊史上首面武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）的我國武術好手許凱貴，在當年賽事後選擇急流勇退並放棄教練合約，轉行當電器學徒，而他與親戚合開的電器行今天也在高雄鳳山正式營業，開啟人生新篇章。

許凱貴在卸下選手身分後，一度在桃園市擔任一年的專任教練，不過他卻選擇回到老家高雄發展，並做出轉行的決定，從電器學徒做起，不過一開始確實也出現水土不服的狀況，讓他一度想放棄，「剛開始的兩個禮拜，真的受不了，以前訓練一天頂多6小時，現在一天送貨、搬貨、修理電器至少10個小時，晚上還要教課。」

儘管過去國手資歷顯赫，但轉入電器行業後許凱貴同樣被當作菜鳥對待，甚至還要飽受冷言冷語，他說：「做得不好他（師傅）就會說『啊你是會不會啊？你以前是不是都在混啊？』但他們不知道我是從別的領域轉過來，然後常在工地把全身弄得髒兮兮，真的會想放棄。」

許凱貴與親戚合開的電器行在今天於老家高雄開幕。圖／許凱貴提供
許凱貴與親戚合開的電器行在今天於老家高雄開幕。圖／許凱貴提供

不過許凱貴也拿出過去當選手時打死不退的精神咬牙苦撐，「師傅不會去教你，你要自己去多問，其實跟我們當選手一樣，不懂的要去問教練，真的要拿得起放得下。」

雖然已經晉升為電器行的店長，但許凱貴現在晚上仍繼續擔任武術教練，與武術仍舊密不可分，包括七月的屏東全中運他就將擔任裁判，也有指導的學生將參賽。

許凱貴表示，未來如有選手希望跟他走上相同的道路，也願意全力協助，「我現在教的這些小選手，以後他們可能會北上求學繼續接受訓練，有一天退役了，也可能跟我一樣回南部，如果想再學一技之長的話，那時候可能我也四、五十歲了，經驗、能力剛好可以幫上忙，我們一起白天做師傅、晚上當教練，只要他們願意。」

全中運 中華隊
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

朱雪璋比武砍人判6年 拘提不到人檢方發布通緝

朱雪璋比武傷人判6年未報到發監 檢警拘提中將發布通緝

「省電器」小心變「竊電」！一招教你認出最省家電

沒想到吧！ 家中頭號電器火警殺手竟是電風扇

相關新聞

F1／去年慘賠4.4億元 老牌威廉斯車隊求售

在上個世紀拿下9座世界冠軍的英國一級方程式車隊威廉斯車隊及其母集團威廉斯大獎賽股份有限公司（Williams Grand...

武術／世大運金牌轉當學徒 武者許凱貴電器行開幕

曾在2017年台北世大運拿下中華隊史上首面武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）的我國武術好手許凱貴，在當年賽事後選擇急流勇...

健美／從不愛運動變達人 黃苡萱瘦24公斤盼圓國手夢

過去曾是一個不愛運動只愛美食的運動素人，從事運動服飾業的「Bella」黃苡萱在三年前接觸健身後，不僅體重暴瘦24公斤，今...

健美／從事健身近30年 教官級吳金龍盼一路比到60歲

中華民國健美協會今天舉辦2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽，吸引國內健身與健美愛好者齊聚一堂，其中從事健身...

網球／汀恩、澤瑞夫與澳洲壞小子 柏林表演賽聚首

草地賽季今年因疫情影響取消，不過7月13日起將在柏林舉行為期3天的草地表演賽，包括世界第3奧地利名將汀恩（Dominic...

網球／胞兄籌辦英國公益賽 前球王墨瑞復出拚戰

前英國球王墨瑞（Andy Murray）在去年11月打完台維斯盃後因臀傷養傷，現在將在胞兄傑米（Jamie）於6月23日...

網球防疫盃／聯邦盃經驗大增 楊亞依轉職業被迫延期

今年三月剛跟著詹家姊妹和梁恩碩參加聯邦盃的15歲小將楊亞依，雖然受到新冠肺炎疫情影響，被迫將轉入職業網壇的計畫暫延，但她...

超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

美國富比世（Forbes）今天公布今年體壇收入百大排行榜，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）強壓足球巨星...

網球防疫盃／讚台灣環境 選手談休賽心得

受到新冠肺炎疫情影響全球網壇陷入停擺狀況，讓我國不少網球好手都選擇在本周開打的防疫盃全國網球錦標賽出賽，包括李亞軒、台英混血的葛蘭喬安娜、謝淑薇胞妹謝語倢昨天都在單打賽事中登場，並讚嘆我國在疫情中仍能舉辦比賽，讓她們相當珍惜。

足球／2月停賽後 日本J聯盟7月4日閉門開踢

日本職業足球J聯賽（J-League）今天表示，因疫情而於2月下旬中斷比賽的甲級賽事，將於7月4日閉門開踢

網球防疫盃／停賽練發球 謝語倢不忘保養還拍紀錄片

受到新冠肺炎疫情影響，我國網球女雙好手謝語倢在二月份的ITF京都站奪下女雙亞軍後就未再進行女雙賽事，在停賽這段時間她除了...

美國職業運動拚復賽 最新動向一次看

歐洲的德甲已復賽，英超、西甲與義甲也確定復賽，美國職業運動的復賽動向備受關注。紐約時報整理美國職籃NBA、美國職棒大聯盟MLB等最新動態。 美國是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重災區，

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。