健美／從不愛運動變達人 黃苡萱瘦24公斤盼圓國手夢

過去曾是一個不愛運動只愛美食的運動素人，從事運動服飾業的「Bella」黃苡萱在三年前接觸健身後，不僅體重暴瘦24公斤，今天她更參加2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國手選拔賽，希望一圓過去從不敢想的運動員國手夢。

緬甸與中國大陸混血的黃苡萱，在今天參加了女子形體與女子比基尼組賽事，不過她透露直到三年前自己都還是一名運動素人，體重也一度來到84公斤，「我以前甚至可以說是不喜歡運動只喜歡吃，不過有一天覺得不能這樣一直吃下去，並開始接觸到健身運動。」

黃苡萱從事健身三年多來已瘦了24公斤。 記者劉肇育／攝影

黃苡萱指出，雖然過去女性健美都有讓人覺得會練得「太壯」的刻板印象，但她強調不該因此將健身拒於門外，「如果女生對於健身沒有方向，應該要先從試著踏入健身房做起，找到適合自己的健身方式。」

這三年來黃苡萱體重也從84公斤減到60公斤，加上固定的運動習慣就未曾再復胖，而今天更是她首次鼓起勇氣參加健美賽事，盼一圓為國爭光的夢想，「會想來參賽一方面是想試試自己的極限，也希望能代表國家出去比賽，幫台灣爭光，因為運動真的能帶給人很好的心情。」