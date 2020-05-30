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健美／從事健身近30年 教官級吳金龍盼一路比到60歲

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
教官級國手吳金龍以從事健身運動近30年。記者劉肇育／攝影
教官級國手吳金龍以從事健身運動近30年。記者劉肇育／攝影

中華民國健美協會今天舉辦2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽，吸引國內健身與健美愛好者齊聚一堂，其中從事健身近30年的教官級國手吳金龍今年也未缺席，53歲的他今天表示，健美是選手生涯最長的一項運動，而他的目標就是一路比賽到60歲，健身之路則將永不停歇。

曾經擔任隨扈人員並在保一總隊任職過的吳金龍，從民國80年開始從事健身運動，他透露一開始練習時國內健身風氣仍不盛行，幾乎是採取土法煉鋼的方式做訓練，或是只能向前輩口頭請教，不過健身一路走來近30年，吳金龍指出現在國內健身人數已是當年的上百倍。

中華民國健美協會理事長許安進（中）每周也會維持兩到三天的重訓習慣。記者劉肇育／攝影
中華民國健美協會理事長許安進（中）每周也會維持兩到三天的重訓習慣。記者劉肇育／攝影

現今的吳金龍不僅已經是多屆的中華隊健美國手，還擔任健身教練多年，並擁有不少的學生與粉絲，甚至還有高齡70歲的企業家找上他進行一對一訓練課程，他也透露支持自己30年來不放棄的動力，正是想向學生和粉絲展示不放棄的決心，「我想讓他們看到，教練到現在都還在努力，他們也不應該放棄。」

儘管已經算是大齡運動員，但吳金龍每年都仍會參加七至八場的健美賽事，他透露參加健美比賽最辛苦的就是在飲食控制與賽前脫水上，「賽前第三、四天，我們每天要喝1萬5000毫升的水，然後賽前兩天開始就必須滴水不沾，來讓肌肉線條更明顯的呈現。」

吳金龍過去在參加國際賽時，就曾因為過度脫水導致背部嚴重抽筋，讓他當下嚇得大量補充運動飲料，他笑說：「雖然比賽很重要，但保命更重要。」

中華民國健美協會理事長許安進表示，健美可以說運動之母，尤其是重訓幾乎是每個項目的運動員都不能缺少的訓練環節，近年來更有不少老、少年人都願意投入，自己每周也會維持二至三天的重訓，「現在健美不見得就是要練大塊肌肉，而是要有漂亮的肌肉線條，這能讓你有更棒的體態，生活得更有自信。」

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