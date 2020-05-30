網球／汀恩、澤瑞夫與澳洲壞小子 柏林表演賽聚首

受到新冠肺炎疫情影響全球網壇陷入停擺狀況，讓我國不少網球好手都選擇在本周開打的防疫盃全國網球錦標賽出賽，包括李亞軒、台英混血的葛蘭喬安娜、謝淑薇胞妹謝語倢昨天都在單打賽事中登場，並讚嘆我國在疫情中仍能舉辦比賽，讓她們相當珍惜。

2020-05-29 23:56