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網球／汀恩、澤瑞夫與澳洲壞小子 柏林表演賽聚首
草地賽季今年因疫情影響取消，不過7月13日起將在柏林舉行為期3天的草地表演賽，包括世界第3奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）、世界第7德國新星澤瑞夫（Alexander Zverev）以及澳洲壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios）都會與賽。
柏林表演賽將分成兩部分，7月13日至15日為草地賽，7月17日至19日將在機場改為球場的丹波霍夫機場（Tempelhof Airport）舉辦硬地賽。
為了減少賽事人員，比賽將以鷹眼取代裁判，第3盤改為超級搶十，兩項賽事個邀請男女各6名選手參賽，總獎金為20萬歐元（約台幣744.9萬元）。
女子選手部分，世界第5烏克蘭絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）、英國格吉絲（Julia Goerges）與德國派特克維琪（Andrea Petkovic）都將參賽，另有兩名選手待定。
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