網球／胞兄籌辦英國公益賽 前球王墨瑞復出拚戰

前英國球王墨瑞（Andy Murray）在去年11月打完台維斯盃後因臀傷養傷，現在將在胞兄傑米（Jamie）於6月23日至28日舉辦的施羅德英國之戰（Schroders Battle of the Brits）閉門公益賽中復出。

ATP受到疫情影響停賽至7月底，各國也陸續舉辦國內賽，傑米籌辦的閉門網賽將為慈善組織協會（NHS Charities Together）募款，目標是10萬英鎊（約台幣379萬元）。

英國好手艾德蒙（Kyle Edmund）與伊凡斯（Dan Evans）都將共襄盛舉，33歲的墨瑞則是原訂3月邁阿密網賽要復出，但因疫情延賽，將在這場英國閉門賽現身。

傑米表示，墨瑞在過去幾個月跟所有球員一樣都是居家隔離，沒能持續訓練，「我想此賽事對他是很好的機會，讓他打起精神重新訓練，看自己的程度能到什麼地方。」

身為籌辦者，傑米表示，在過去幾個月對所有人都是挑戰，並期待史上頭一遭讓英國好手們都能齊聚一堂，「這場比賽也是我們回饋社會的一種方式，也很高興能夠讓網球回到生活中，並希望為慈善組織籌措款項，感謝他們的奉獻。」