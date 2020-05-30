網球防疫盃／聯邦盃經驗大增 楊亞依轉職業被迫延期

今年三月剛跟著詹家姊妹和梁恩碩參加聯邦盃的15歲小將楊亞依，雖然受到新冠肺炎疫情影響，被迫將轉入職業網壇的計畫暫延，但她表示，今年在聯邦盃與亞洲各國好手較勁後收穫良多，尤其是與中國大陸鄭賽賽、彭帥等人交鋒，讓她至今仍難以忘懷。

楊亞依在今年三月以15歲又9天的年紀在聯邦盃留下出賽紀錄，創下我國史上第五年輕的紀錄，甚至比謝淑薇、詹詠然等現今國際好手在首度登場時還要來得小，也讓各界都相當期待她的成長。

在聯邦盃後雖然國際網壇因為新冠肺炎疫情全面停擺，讓楊亞依直到本周的球星防疫盃全國網球錦標賽才再度獲得比賽機會，但她首輪就以8：2（一盤八局制）輕取對手，順利挺進到八強賽。

楊亞依透露，在這段停賽期間自己仍維持練六休一的節奏，休假日仍會與家人上山下海親近大自然，也會帶著心愛的單眼相機拍照來放鬆心情，「我們一家人都喜歡大自然，所以這段時間也都會找機會上山或是到海邊走走，而我也在這一段期間開始愛上拍照。」

談到今年聯邦盃出賽經驗，楊亞依坦言與大陸之戰，單打面對鄭賽賽、雙打與詹詠然搭檔出戰彭帥／徐一璠至今仍是讓她最難忘，「當時就是抱持著挑戰的心情去比賽，希望看看自己的極限在哪裡，之後訓練就可以繼續加強不足的地方。」

在聯邦盃後，楊亞依受到詹家姊妹邀約一同練球了三、四次，並不吝嗇與她分享雙打技巧與觀念，「詠然姊姊特別照顧我，還會跟我說很多雙打的戰術，她真的很會觀察對手，讓我感受到自己與職業選手的差別。」

不過楊亞依也透露，原本今年就希望朝著轉職業的方向前進，不過受到疫情影響後將再觀望狀況，「接下來我也會希望多打一些四大賽的青少年組賽事，並利用這一段時間好好提升身體素質。」