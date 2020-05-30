超越梅西、C羅！ 富比世體壇收入榜費德勒居冠

美國富比世（Forbes）今天公布今年體壇收入百大排行榜，「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）強壓足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與梅西（ Lionel Messi），以1.06億美元（約台幣32.1億元）登頂，也是史上首位登頂的網壇球星。

梅西與C羅在過去四年共三度贏得體壇收入冠軍，2018年則是美國拳王梅威瑟（Floyd Mayweather），不過今年足壇球星因新冠肺炎疫情成為「受災戶」，也讓網壇球星趁勢「超車」。

現年38歲的費德勒在去年收入8620萬美元，其中8100萬美元來自代言費，今年稅前收入來到1.06億美元。

除了費德勒之外，前日本球后大坂直美也在上周中止小威廉絲（Serena Williams）的連四年獨霸，躍居收入最高的女運動員，在百大排名列第29名。。

費德勒也是富比世體壇收入評比30年來首位登頂的網球球星，近年他陸續和Uniqlo、賓士、瑞士信貸集團（Credit Suisse）等10家簽下代言合約，為他賺進億元代言費。

C羅以1億美元收入居次，他與NIKE簽下4500萬代言費，梅西則居第3，第4同樣是足球明星巴西內馬爾（Neymar），其後依序為詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）以及杜蘭特（Kevin Durant）；F1冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）名列第13名，道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）是唯一上榜的MLB球星，排名第57。