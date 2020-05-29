足球／2月停賽後 日本職業足球甲級賽事7月4日閉門開踢

中央社 / 東京29日綜合外電報導

日本職業足球J聯賽（J-League）今天表示，因疫情而於2月下旬中斷比賽的甲級賽事，將於7月4日閉門開踢。

J聯賽主席村井滿（Mitsuru Murai）線上宣布：「我們已經決定於7月4日恢復甲級賽事。但現在邀請觀眾進場還太早。」J聯賽乙級和丙級賽事則將於6月下旬恢復。

受疫情衝擊而被迫停賽的J聯賽，是日本第2項宣布復賽的重大職業運動賽事。日本職棒搶先一步訂於6月19日閉門開打，比原訂的3月20日開幕晚了約3個月。

日本職業足球甲級聯賽勁旅大阪櫻花隊（CerezoOsaka）選手柿谷曜一朗（Yoichiro Kakitani）說：「尚未完全消除對疫情的擔憂…但J聯賽各球隊本著相互尊重的精神，彼此合作、競賽，這樣很好。」

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