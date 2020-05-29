網球／謝語倢拍攝個人紀錄片 初體驗坦言有點害羞

台灣網球女將謝語倢近期除了與醫美診所合作，進行皮膚保養外，同時也展開紀錄片拍攝，談到個人首部紀錄片，謝語倢今天坦言，有點害羞。

109年球星防疫盃全國網球錦標賽今天繼續在台北市網球中心舉行賽事，謝語倢女單首輪以8比6擊退王兆宜，挺進8強，對於比賽一度陷入膠著，謝語倢解釋，目前以雙打為主，這次單打主要抱著練球的心態。

謝語倢為台灣網球一姐謝淑薇的妹妹，謝語倢4月在個人臉書粉絲團發文宣布，已展開個人紀錄片拍攝，她表示：「紀錄片想要拍一些運動員素人，雖然是我大光環下面的，但我普遍比較沒那麼多人知道。」

去年底接獲拍攝紀錄片邀約時，謝語倢透露，曾有兩個想法，「一個是拍我不錯，另一個是他要拍我，還是拍我家人，還是要拍我姊姊」，但在瞭解到家人與自己息息相關後，她也化解原本的疑慮。

由於紀錄片預計拍攝至少2至3年，至於是否期待成品，謝語倢坦言：「其實有點害羞。」

謝語倢在訓練之餘，在親友牽線下，最近也與醫美診所展開合作，針對皮膚進行保養，她表示，運動員皮膚長時間曝晒，真的蠻需要保養，而在展開保養後，她摸摸自己的臉說，「目前好像有比較嫩」。