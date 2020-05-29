網球防疫盃／停賽練發球 謝語倢不忘保養還拍紀錄片

受到新冠肺炎疫情影響，我國網球女雙好手謝語倢在二月份的ITF京都站奪下女雙亞軍後就未再進行女雙賽事，在停賽這段時間她除了持續練球外，也開始進行個人紀錄片的拍攝，並且還與醫美診所合作進行臉部肌膚保養，讓她直言皮膚似乎變得更嫩了。

以雙打賽事為主的謝語倢，今年二月在ITF京都站與日本選手米原実令搭檔挺進女雙冠軍賽，最終以亞軍成績作收，不過在三月赴泰國出賽後隨即碰上新冠肺炎疫情停賽，近來也僅有參加隊長盃賽事，並在本周參加防疫盃全國網球錦標賽。

謝語倢透露，在這段停賽期間不斷針對個人的「硬傷」發球進行調整，也利用今天的比賽進行驗收，「我的發球一直都被認為是硬傷，進球率不高、動作不完整、球質量也不夠，所以就利用這段時間好好加強。」

除了練球外，謝語倢近來也在個人粉絲團上分享與醫美診所合作進行臉部皮膚保養的心得，並在四月開始進行個人紀錄片的拍攝，她表示由於自己有機會與姊姊謝淑薇搭檔前進東京奧運，因此紀錄片團隊在去年底與她聯繫，「紀錄片想要拍一些運動員素人，我是大光環下面的，普遍比較沒那麼多人知道。」

謝語倢透露，雖然一開始拍攝紀錄片時有點疑慮，怕團隊想拍的是她的家人，「一開始她們說要拍時我有兩個想法，一個是覺得可以記錄自己還不錯，另一個就是想人家會不會是想拍我家人，不過我與家人本來就是息息相關，也就不那麼排斥。」

謝語倢指出，姊姊謝淑薇在停賽期間也都在台灣繼續訓練，自己也偶而會陪她練一下球，「如果要算拍紀錄片我應該是第二次，因為在姊姊的紀錄片中，我也有一些片段。」