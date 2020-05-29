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網球防疫盃／停賽重拾家庭時光 喬安娜放眼美網會外賽

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
台英混血美少女葛藍喬安娜在停賽期間重拾家庭時光。記者劉肇育／攝影
台英混血美少女葛藍喬安娜在停賽期間重拾家庭時光。記者劉肇育／攝影

台英混血美少女葛藍喬安娜在三月初赴澳洲參賽後，卻碰上新冠肺炎疫情網壇停賽而返台，雖然讓她因此賠上了不少住宿費，不過在今天參加球星防疫盃全國網球錦標賽時她表示，很慶幸在台灣能夠繼續練球、出賽，而在停賽這段時間她也意外獲得與母親長時間相處的機會，讓她相當珍惜。

喬安娜三月原訂赴澳洲參加四場賽事，不過在打完首站後就碰上新冠肺炎疫情停賽，讓她原本訂了一個月的飯店，都來不及退費就倉促回台，這次防疫盃她也以女單第二種子的身份出賽，並在首場比賽以8：3（搶八局制）擊敗陽明高中黃萱，下一輪將對上女雙好手台師大謝語倢。

對於在疫情升溫後首度回到網球場上比賽，喬安娜表示感到相當開心，「真的休息太久沒有打正式比賽了，在台灣真的很幸運，可以繼續練球，也謝謝網協辦這個比賽。不過今天一開始有點忘了比賽感覺，後面才慢慢變得熟悉。」

喬安娜透露，仍在英國的父親日前受到新冠肺炎疫情影響，一度無法正常教球，直到近日才恢復授課，而在台灣的這段日子她也意外獲得與母親長時間相處的機會，「媽媽在英國時是在養老院工作，我們平常也沒有那麼長的時間可以相處，不過現在她還會陪我去跑步。我從13歲開始打球後，幾乎沒有休息過那麼長一段時間。」

在前年底轉職業的喬安娜透露，原本為自己設下今年要取得美網會外賽資格的目標，不過在受到疫情影響後，現在只能將目標放眼到明年。

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