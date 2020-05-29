聽新聞
test
0:00 / 0:00
羽球／5個月塞22站賽程引抱怨 世羽聯動機竟是？
世界羽球聯盟（BWF）公布下半年度賽程，經調整過後，5個月內必須打到22站，魔鬼賽程讓選手抱怨連連。
賽程顯示，羽球賽季將於8月11日在印度的超級100海得拉巴公開賽重新開打，並且一路打到年底，短短5個月就要進行22站巡迴，可以說是每週都有賽程。賽程過度緊湊，讓選手大嘆吃不消、抱怨不斷。
不過世羽聯秘書長倫德（Thomas Lund）受訪時表示，此舉旨在讓不同級別選手，在這5個月期間都有比賽可打，藉此增加額外收入，同時指出賽程緊湊，很難要求所有選手全勤，也對球員不公平，因此正在商討放寬強制參賽的規定。
倫德也表示多數選手應該也會選擇性參與賽事，並舉例無法進入最後階段的選手，可以多打幾場巡迴，至於要角逐奧運資格的球員，就可以挑重點賽事參加，這樣一來就能減少週週都要比賽的尷尬狀況。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言