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網球防疫盃／奪首勝後遇停賽 李亞軒從埃及餓回台

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
李亞軒今年三月在埃及奪下首勝後隨即遭遇新冠肺炎疫情停賽。記者劉肇育／攝影
李亞軒今年三月在埃及奪下首勝後隨即遭遇新冠肺炎疫情停賽。記者劉肇育／攝影

我國網球女將李亞軒三月在ITF埃及開羅站拿下個人今年單、雙打首勝後，卻遭遇新冠肺炎疫情網壇全面停擺，讓她從埃及一路「逃回」台灣，在今天參加球星防疫盃全國網球錦標賽時她就表示，這段時間自己並未停下訓練腳步，希望能把自己的「第一份工作」做好。

李亞軒這次防疫盃列女單頭號種子，不過受到近日全台雨勢影響，直到今天才順利出賽，且將面臨一日三戰的考驗，但首場比賽面對鄭絜心開賽就連拿七局（採搶八局制），最終以8：2勝出。

對於三月在埃及拿下個人今年單、雙打首戰後，相隔兩個多月才再度出賽，李亞軒坦言還在尋找狀態，「這段時間練習也沒有專斷，在家也會做做伸展、跳繩之類的，因為教練告訴我這是我的第一份工作，就像是剛出社會一樣，一定要先把事情做好。」

今年新冠肺炎疫情爆發時，李亞軒剛好在埃及出賽，她透露在得知賽事全面停擺後，幾乎是一路逃回台，「那時候在飛機上很恐怖，有個小朋友一直咳嗽沒有帶口罩，我們就只有一個走道之隔，我嚇到都不敢亂動，下飛機後就趕快換衣服、消毒枕頭。」

李亞軒表示，從開羅到伊斯坦堡轉機回台一路24小時，自己在飛機上都沒有進食和喝水，就連廁所都不太敢上，「回到台灣後過兩、三天就宣布要擴大檢疫，那段時間我都帶著口罩和一次性的手套去跑步，真的超喘的，以為自己會死在公園。」

對於國際網壇至今仍沒有復賽的消息，李亞軒也認為今年恐怕沒有國際賽可打，不過她仍會持續備戰，「現在各國都還在鎖國的狀態，疫情看起來似乎有好轉，不過一但開放會變成什麼樣也無法確定，不過我會把這當作長時間的冬訓，當作自己受傷在家練球。」

李亞軒
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